TOKİ Başakşehir kura sonuçları isim listesi: 2020 İstanbul Başakşehir 2+1 3+1 TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama

İstanbul Başakşehir TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklanıyor... TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul'un Başakşehir ilçesine yapılacak 2+1 ve 3+1 toplam 500 konutun kurası bugün saat 10.00'da başladı. 2+1 ve 3+1 konutlar için başvuru yapan İstanbullular sonuçları heyecanla bekliyor. TOKİ İstanbul Başakeşehir 2+1 ve 3+1 kura sonuçlarını anbean ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. Kura sonuçları isim listesi anlık olarak güncellenmektedir. İşte İstanbul Başakşehir 2+1 ve 3+1 TOKİ kura sonuçları isim isim liste...