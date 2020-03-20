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TOKİ Başakşehir kura sonuçları isim listesi: 2020 İstanbul Başakşehir 2+1 3+1 TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
TOKİ İstanbul Başakşehir 2+1 ve 3+1 kura çekimi saat 10.00'da başladı. TOKİ'nin Başakşehir ilçesine yapılacak 350 adet 2+1 ve 150 adet 3+1 konut için başvuru yapan binlerce vatandaş kura sonuçlarını heyecanla bekliyor. Corona virüsü nedeniyle törenlerin iptal edildiği, çekilişin canlı yayına takip edilebileceği bildirilmişti. Başakşehir TOKİ kura sonuçlarını anlık olarak bu sayfa üzerinden takip edebilirsiniz. İşte 2020 TOKİ Başakşehir 2+1 ve 3+1 kura sonuçları isim listesi...
Giriş Tarihi: 20.03.2020 09:52 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020 10:48
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