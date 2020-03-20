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TOKİ Başakşehir kura sonuçları isim listesi: 2020 İstanbul Başakşehir 2+1 3+1 TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama

TOKİ İstanbul Başakşehir 2+1 ve 3+1 kura çekimi saat 10.00'da başladı. TOKİ'nin Başakşehir ilçesine yapılacak 350 adet 2+1 ve 150 adet 3+1 konut için başvuru yapan binlerce vatandaş kura sonuçlarını heyecanla bekliyor. Corona virüsü nedeniyle törenlerin iptal edildiği, çekilişin canlı yayına takip edilebileceği bildirilmişti. Başakşehir TOKİ kura sonuçlarını anlık olarak bu sayfa üzerinden takip edebilirsiniz. İşte 2020 TOKİ Başakşehir 2+1 ve 3+1 kura sonuçları isim listesi...

Giriş Tarihi: 20.03.2020 09:52 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020 10:48
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TOKİ Başakşehir kura sonuçları isim listesi: 2020 İstanbul Başakşehir 2+1 3+1 TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama

İstanbul Başakşehir TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklanıyor... TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul'un Başakşehir ilçesine yapılacak 2+1 ve 3+1 toplam 500 konutun kurası bugün saat 10.00'da başladı. 2+1 ve 3+1 konutlar için başvuru yapan İstanbullular sonuçları heyecanla bekliyor. TOKİ İstanbul Başakeşehir 2+1 ve 3+1 kura sonuçlarını anbean ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. Kura sonuçları isim listesi anlık olarak güncellenmektedir. İşte İstanbul Başakşehir 2+1 ve 3+1 TOKİ kura sonuçları isim isim liste...

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TOKİ Başakşehir kura sonuçları isim listesi: 2020 İstanbul Başakşehir 2+1 3+1 TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama

BAŞAKŞEHİR TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NASIL SORGULANIR?

Kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden açıklanacak.. TOKİ'nin http://talep.toki.gov.tr/ internet sayfasını açtıktan sonra "İl Seçiniz" butonuna tıklayarak bulunduğunuz ili seçin. Yan sekmede gelen "Proje Seçiniz" kısmında ise başvurduğunuz projeyi seçin. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

İSİM LİSTESİ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

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TOKİ Başakşehir kura sonuçları isim listesi: 2020 İstanbul Başakşehir 2+1 3+1 TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama

İŞTE İSİM İSİM KURA SONUÇLARI

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TOKİ Başakşehir kura sonuçları isim listesi: 2020 İstanbul Başakşehir 2+1 3+1 TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
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TOKİ Başakşehir kura sonuçları isim listesi: 2020 İstanbul Başakşehir 2+1 3+1 TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama