Son dakika: İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 işsizlik maaşı alma şartları neler?

Son dakika... İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk mayıs ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin tarihini açıkladı. Koronavirüsle mücadele sonrası işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğine başvuru yapan vatandaşlar, ödemelerin hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. Peki, işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 işsizlik maaşı alma şartları neler? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 01.06.2020 12:19 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 12:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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