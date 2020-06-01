01 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 işsizlik maaşı alma şartları neler?

Son dakika: İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 işsizlik maaşı alma şartları neler?

Son dakika... İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk mayıs ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin tarihini açıkladı. Koronavirüsle mücadele sonrası işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğine başvuru yapan vatandaşlar, ödemelerin hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. Peki, işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 işsizlik maaşı alma şartları neler? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 01.06.2020 12:19 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 12:31
  • 1
  • 15
Son dakika: İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 işsizlik maaşı alma şartları neler?

Son dakika haberi... İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğinin hangi tarihte yatırılacağı belli oldu.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında 5 Haziran'da yapılması beklenen Mayıs ayı işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğinin ödeme tarihini açıkladı. Ödemeler, T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre yapılacak. Peki, işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 işsizlik maaşı alma şartları neler? İşte merak edilen soruların yanıtı...

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

  • 2
  • 15
Son dakika: İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 işsizlik maaşı alma şartları neler?

İŞSİZLİK MAAŞI VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Koronavirüsle mücadele kapsamında bakanlık ödemelerin erken tarihe alındığını duyurdu. Buna göre, Mayıs ayı işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği 1-5 Haziran 2020 tarihleri arasında ödenecek. Ödemeler, T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırılacak.

  • 3
  • 15
Son dakika: İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 işsizlik maaşı alma şartları neler?

KİM NE ZAMAN ALACAK?

Buna göre; T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0 olanlara 1 Haziran'da, 2 olanlara 2 Haziran'da, 4 olanlara 3 Haziran'da, 6 olanlara 4 Haziran'da, 8 olanlara da 5 Haziran'da ödemeler yapılacak.

  • 4
  • 15
Son dakika: İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 işsizlik maaşı alma şartları neler?

IBAN bilgileri bulunmayanların ödemeleri PTT üzerinden yapılacak.

  • 5
  • 15
Son dakika: İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 işsizlik maaşı alma şartları neler?

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuru yapılması gerekiyor. Koronavirüs nedeniyle İŞKUR üzerinden başvurular internet ortamından alınıyor. Bu nedenle başvuru işlemlerinizi elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapabilirsiniz.