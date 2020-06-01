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İkinci el taşıt kredisinde dev kampanya! 6 ay ödemesiz 60 ay vadeli 2. el araç kredisi hesaplama
İkinci el araç alacaklara müjdeli haber geldi. Kamu bankaları tarafından normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için yeni kredi paketleri açıklandı. 6 ay ödemesiz 60 ay vadeli ikinci el araç kredisinden faydalanmak isteyenler için başvuru tarihi açıklandı. Peki, Halbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz 60 ay vadeli 2. el araç kredisi hesaplama nasıl yapılır? İşte örnek ödeme tablosu...
Giriş Tarihi: 01.06.2020 11:32 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 14:03
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