İkinci el taşıt kredisinde dev kampanya! 6 ay ödemesiz 60 ay vadeli 2. el araç kredisi hesaplama

İkinci el araç kredisi kampanyası açıklandı. Halbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından 1. el ve 2. el tüm taşıt kredilerinde asgari özkaynak ve azami vade yasal sınırlamaları uygulanıyor. Kamu bankalarının normalleşme sürecinde açıkladığı 4 kredi desteği paketi içeriğinde yer alan taşıt kredisinin detayları araştırılmaya başlandı. İkinci el araç alımı yapmak isteyen vatandaşlar, taşıt kredisinin ayrıntılarını merak ediyor. Peki, Halbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz 60 ay vadeli 2. el araç kredisi hesaplama nasıl yapılır? İşte örnek ödeme tablosu...