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Otomobillerin az bilinen özellikleri...
Otomobillerde standart donanımlarında olmasına rağmen pek az kişinin bilgi sahibi olduğu gizli özellikler bulunmakta Peki, otomobillerde yer alan bu özellikler hangileri? İşte Opel Corsa, Ford Focus Ghia, BMW, Mercedes, Peugeot 307, VW Golf, Skoda Roomster, Hyundai Starex, Mitsubishi Colt, Fiat Doblo, Renault Clio gibi araçların az bilinen özellikleri…
Giriş Tarihi: 26.09.2019 10:37 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019 10:39
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