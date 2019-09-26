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EYT'liler için 3 yöntem masada! EYT düzenlemesi son durum nedir? EYT ne zaman çıkacak?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili çalışmalar sürüyor. Bir televizyon programının konuğu olan Prof.Dr. Cem Kılıç yaptığı açıklama ile, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof.Dr. Vedat Bilgin'i yetkilendirdiğini söyledi. EYT'liler Derneği de açıklamayı doğruladı. Çankaya'da EYT'lilerin sorunlarının ve çözüm önerilerinin dinlendiği bir komisyon gerçekleştirildiği belirtildi. EYT'liler gündemin ısınması ile birlikte gelişmeleri yakından takip ediyor. EYT düzenlemesi ile ilgili gün aşırı yeni bilgiler geliyor. İlk günlerde Finlandiya modeli üzerinde çalışıldığı belirtilirken, son gelen bilgilere göre masada 3 yöntem var. Peki, EYT düzenlemesi son durum nedir? EYT ne zaman çıkacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...
Giriş Tarihi: 26.09.2019 13:24 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019 13:45
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