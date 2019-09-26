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EYT'liler için 3 yöntem masada! EYT düzenlemesi son durum nedir? EYT ne zaman çıkacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili çalışmalar sürüyor. Bir televizyon programının konuğu olan Prof.Dr. Cem Kılıç yaptığı açıklama ile, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof.Dr. Vedat Bilgin'i yetkilendirdiğini söyledi. EYT'liler Derneği de açıklamayı doğruladı. Çankaya'da EYT'lilerin sorunlarının ve çözüm önerilerinin dinlendiği bir komisyon gerçekleştirildiği belirtildi. EYT'liler gündemin ısınması ile birlikte gelişmeleri yakından takip ediyor. EYT düzenlemesi ile ilgili gün aşırı yeni bilgiler geliyor. İlk günlerde Finlandiya modeli üzerinde çalışıldığı belirtilirken, son gelen bilgilere göre masada 3 yöntem var. Peki, EYT düzenlemesi son durum nedir? EYT ne zaman çıkacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 26.09.2019 13:24 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019 13:45
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EYT'liler için 3 yöntem masada! EYT düzenlemesi son durum nedir? EYT ne zaman çıkacak?

EYT'lilerin gözü kulağı gelecek haberde! Emeklilikte Yaşa Takılanlar uzun süredir bir düzenlemenin hayata geçmesini bekliyor. Uzun yıllar üretim ekonomisine katkı veren çalışanlar, prim gününü doldurmalarına rağmen yaş şartı engeline takılıyor. Yaş şartının esnetilmesi talebinde bulunan EYT'lilere müjdeli haber, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof.Dr. Vedat Bilgin'i konu ile ilgili çalışmaları yapması için görevlendirdi. Peki, EYT düzenlemesinde son durum nedir? EYT ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

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EYT'liler için 3 yöntem masada! EYT düzenlemesi son durum nedir? EYT ne zaman çıkacak?

3 YÖNTEM MASADA

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman yötemleri şöyle açıkladı:

Birinci yönteme göre; kadın için 50, erkek için 55 yaşını doldurmuş ve en az 3,600 gün hizmeti bulunan çalışanları dikkate almaktadır. Şayet bu teklif 2019 yılı içinde kabul edilirse, 1969 yılı ve öncesinde doğan 3,600 günlük (10 yıl) hizmeti bulunan kadınlar ile 1964 yılı ve öncesinde doğmuş ve yine 3,600 gün hizmeti olan erkek çalışanları kapsamış olacak.

Buna göre, SGK ilk giriş tarihleri 08.09.1999 ve öncesinde olsa dahi bu tarihlerden sonra doğanlar faydalanamamış olacaktır.

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EYT'liler için 3 yöntem masada! EYT düzenlemesi son durum nedir? EYT ne zaman çıkacak?

İkinci yönteme göre ise, yaş haddi dışında kalan ancak diğer şartları yerine getirmiş çalışanların emeklilik koşulları şöyle olacak. 4447 sayılı yasaya göre emekli olabilmek için üç temel kural var;

- Çalışma Hizmetini tamamlamış olmak. Yani, SSKda 5,000 gün ile 5,975 gün arası ilk girişe göre belirleniyor, Bağ Kur ve Emekli Sandığında ise kadın çalışanlar için 7,200, erkek çalışanlar için 9,000 gün.

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EYT'liler için 3 yöntem masada! EYT düzenlemesi son durum nedir? EYT ne zaman çıkacak?

- Çalışma Süresini tamamlamış olmak, yani ilk giriş tarihinin üzerinden kadınlarda 20 yıl, erkeklerde ise 25 yılın geçmiş olması.

- Yaş haddini tamamlamış olmak yani kadınlarda 40-58 yaş, erkeklerde ise 44-60 yaş arasında bulunmak.

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EYT'liler için 3 yöntem masada! EYT düzenlemesi son durum nedir? EYT ne zaman çıkacak?

Bu 3 şartı yerine getiren emekli olabiliyor. 2019 yılında bu teklif kabul edilirse, yaş haddi hariç dediği için diğer 2 şartı yerine getirmek açısından bakıldığında SSK için 5975 güne kadar hizmetin dolmuş olması, Bağ Kur ve Emekli Sandığı için ise kadınlarda 7,200 günün erkeklerde ise 9,000 günlük hizmetin tamamlanmış olması gerekecek.

Ancak erkek çalışanlardan 1994 yılından sonra ilk defa çalışmaya başlayanlar çalışma süresi açısından faydalanamamış olacaktır.