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Memur ve emekli yeni maaşları şekilleniyor! Tarih belli oldu, en az 1.250 TL zam! İnce ince hesaplandı, Temmuz ayında...

Emekli ve memur maaşlarında artış sağlayacak düzenlemede kritik viraj aşıldı. Maaşlar ile ilgili son detaylar belli olmaya başladı. Düzenlemenin hayata geçmesinin ardından memurların gelirlerinin yanı sıra maaşlarında da artış yaşanmış olacak. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlilerinin yanı sıra yöneticiler, avukatlar, teknik, sağlık hizmetleri, genel idare, yardımcı hizmetler sınıfı da kapsama alınacak. Göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge için son dakika açıklamalarda bulundu. Kapsam içinde yer alacaklar, "3600 gösterge maaşları nasıl etkileyecek" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 3600 ek gösterge son durum...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.02.2022 20:39
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Memur ve emekli yeni maaşları şekilleniyor! Tarih belli oldu, en az 1.250 TL zam! İnce ince hesaplandı, Temmuz ayında...

Memur ve emekli yeni maaşları şekilleniyor. Tarih belli oldu, en az 1.250 TL zam. İnce ince hesaplandı, Temmuz ayında... Memur ve emekli maaşları düzenleme sonrasında değişime uğrayacak. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlilerinin yanı sıra yöneticiler, avukatlar, teknik, sağlık hizmetleri, genel idare, yardımcı hizmetler sınıfı da kapsama alınacak. Hal böyle olunca kapsam içinde yer alacak meslek grupları, "3600 ek gösterge son durum ne?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, 3600 ek gösterge sonrasında maaşlar ne kadar olacak?

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Memur ve emekli yeni maaşları şekilleniyor! Tarih belli oldu, en az 1.250 TL zam! İnce ince hesaplandı, Temmuz ayında...

Kıdemler arasında ücret dengesizliğine son verecek düzenleme ile kariyer mesleklerde 600 puanlık artış olacak. Ek göstergeyle eş değer etki yapan, emekli ikramiyesini artıran "tazminat yansıtma oranlarının" artırılması da masada.

Daire başkanı, genel müdür yardımcısı gibi yöneticilerin altındaki personelden düşük ücret alarak emeklilikte de maaşlarında büyük oranda azalma yaşanması önlenecek. Hizmet süresi 25 yıl olan öğretmen, polis, din görevlisinin emekli aylığındaki artış en az 1.250 lira olacak.

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Memur ve emekli yeni maaşları şekilleniyor! Tarih belli oldu, en az 1.250 TL zam! İnce ince hesaplandı, Temmuz ayında...

İLK TOPLANTI YAPILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında Memur-Sen ve 11 sendika temsilcisinden oluşan 3600 Ek Gösterge Komisyonu ilk toplantısını dün yaptı.

İkinci toplantı 16 Mart'ta olacak. 3600 ek gösterge kapsamında 3 milyon 175 bin kamu çalışanı bulunuyor. Kamuda ek gösterge dışında kalan personelle birlikte 4 milyona yakın çalışan, 2 milyon 88 bin de emekli var.

Komisyon toplantısında taraflar bütün çalışanları dikkate alan düzenleme konusundaki hassasiyetleri paylaşırken, 16 Mart'a kadar meslek gruplarına ilişkin mutfak çalışması yapılacak.

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Memur ve emekli yeni maaşları şekilleniyor! Tarih belli oldu, en az 1.250 TL zam! İnce ince hesaplandı, Temmuz ayında...

DÜZELTME YAPILACAK

Kamuda 4 meslek dışında yöneticiler, avukatlar, teknik hizmetler, sağlık hizmetleri, genel idare sınıfı, düşük ek gösterge ve ek göstergesi olmayan personel de dâhil olmak üzere bütün kesimleri kapsayan bir yaklaşım ortaya konuldu. Bütün unvanlardaki dengesiz olan ek göstergeler düzeltilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kaymakam emrindeki çalışandan düşük ücret almayacak" çağrısı da yaşama geçmiş olacak. Ek göstergesi olmayan yardımcı hizmetler sınıfı için eğitime göre ek gösterge rakamı belirlenecek.

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Memur ve emekli yeni maaşları şekilleniyor! Tarih belli oldu, en az 1.250 TL zam! İnce ince hesaplandı, Temmuz ayında...

İKRAMİYELER ARTACAK

Emekli aylığı, ikramiyeleri 2200'ün altı, 2200 ve 3000 ek göstergeyle hesaplanan memurlardan 3600'e yükselecek olanların toplam sayısının yüzde 90'ı olduğu belirtiliyor. Müfettişler, uzmanlar, şube müdürleri, daire başkanları, genel müdür yardımcıları başta olmak üzere kariyer meslekleri, idari kadrolara yönelik düzenleme yapılacak.