17 Şubat 2022, Perşembe
Memur ve emekli yeni maaşları şekilleniyor! Tarih belli oldu, en az 1.250 TL zam! İnce ince hesaplandı, Temmuz ayında...
Emekli ve memur maaşlarında artış sağlayacak düzenlemede kritik viraj aşıldı. Maaşlar ile ilgili son detaylar belli olmaya başladı. Düzenlemenin hayata geçmesinin ardından memurların gelirlerinin yanı sıra maaşlarında da artış yaşanmış olacak. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlilerinin yanı sıra yöneticiler, avukatlar, teknik, sağlık hizmetleri, genel idare, yardımcı hizmetler sınıfı da kapsama alınacak. Göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge için son dakika açıklamalarda bulundu. Kapsam içinde yer alacaklar, "3600 gösterge maaşları nasıl etkileyecek" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 3600 ek gösterge son durum...
Giriş Tarihi: 17.02.2022 20:39
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