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Haberler Galeri e-Devlet doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır? Doğal gaz fatura desteği kimlere verilecek? Şartları...

e-Devlet doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır? Doğal gaz fatura desteği kimlere verilecek? Şartları...

Doğal gaz desteği başvurusu nasıl yapılır? Isınma yardımı kapsamında devlet desteği devam ediyor. Kömür yardımı adı altında verilen ısınma yardımının kapsamı genişletildi ve doğal gaz desteği getirildi. Söz konusu destek ödemeleri için başvurular bugün başlıyor. Doğal gaz fatura desteği ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, e-Devlet doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır? Doğal gaz fatura desteği kimlere verilecek? Doğal gaz yardımı şartları nelerdir? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.02.2022 09:08
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e-Devlet doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır? Doğal gaz fatura desteği kimlere verilecek? Şartları...

e-Devlet Doğal gaz desteği başvurusu nasıl yapılır? Devlet, birçok kalem altında destek ödemesi yapmaya devam ediyor. Isınma yardımı alan haneler destekler genişletildi ve doğal gaz desteği de buna dahil edildi. Söz konusu destek ödemesinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, başvuru sürecine ilişkin detayları araştırıyor. Peki, e-Devlet doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır? Doğal gaz fatura desteği kimlere verilecek? Doğal gaz yardımı şartları nelerdir? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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e-Devlet doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır? Doğal gaz fatura desteği kimlere verilecek? Şartları...

DOĞAL GAZ FATURA YARDIMI BAŞVURU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Doğal gaz desteği başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" kategorisi üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak doğrudan başvuru ekranına ulaşabilirsiniz.

DOĞAL GAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

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e-Devlet doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır? Doğal gaz fatura desteği kimlere verilecek? Şartları...

DOĞAL GAZ YARDIM ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için verilecek destek tutarı, hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında değişiklik gösterecek.

Doğal gaz ödemeleri, mart ve ekim olmak üzere yılda iki kez gerçekleştirilecek.

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e-Devlet doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır? Doğal gaz fatura desteği kimlere verilecek? Şartları...

Destek ödemeleri, PTT'ye doğal gaz faturalarını ibraz ederek alınabilecek.

Kronik hastaların ve yaşam destek cihazlarına bağlı hayatını sürdürenlerin bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacak.

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e-Devlet doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır? Doğal gaz fatura desteği kimlere verilecek? Şartları...

YARDIM MİKTARI, ISIL DEĞERLERLE OLUŞTURULAN ENDEKSE GÖRE BELİRLENDİ

Yardım miktarı belirlenmeden önce Bakanlık bünyesinde oluşturulan ekiplerce, Türkiye genelinde doğal gaz altyapısı olup kömür desteğinden yararlanan hanelerin talepleri alındı. Buna ek olarak doğal gaz desteğinin hangi koşullar baz alınarak sağlanabileceğine ilişkin çalışmalar yürütüldü.