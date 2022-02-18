18 Şubat 2022, Cuma
e-Devlet doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır? Doğal gaz fatura desteği kimlere verilecek? Şartları...
Doğal gaz desteği başvurusu nasıl yapılır? Isınma yardımı kapsamında devlet desteği devam ediyor. Kömür yardımı adı altında verilen ısınma yardımının kapsamı genişletildi ve doğal gaz desteği getirildi. Söz konusu destek ödemeleri için başvurular bugün başlıyor. Doğal gaz fatura desteği ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, e-Devlet doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır? Doğal gaz fatura desteği kimlere verilecek? Doğal gaz yardımı şartları nelerdir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 18.02.2022 09:08
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