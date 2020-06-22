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İstanbul'da ucuz ev ilanları yayımlandı! 120 bin liraya ev sahibi olabilirsiniz! İşte en uygun satılık evler

İstanbul'da en uygun ev ilanları belli oldu. Kamu bankalarının tarihin en düşük faizli konut kredi kampanyasını başlatmasının ardından konut satışlarında hareketlilik yaşandı. Ev sahibi olmak isteyenler ya da yatırım yapmak isteyenler uygun ev fiyatlarını araştırıyor. İstanbul'da konut sahibi olmak isteyenler için ucuz ilanları sayfamızda derledik. İşte İstanbul en uygun satılık evler...

Giriş Tarihi: 22.06.2020 11:05 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020 11:14
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İstanbul'da ucuz ev ilanları yayımlandı! 120 bin liraya ev sahibi olabilirsiniz! İşte en uygun satılık evler

İstanbul'da en uygun evler hangi ilçelerde? Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından Türkiye tarihinin en düşük konut kredi faiz oranları, yüzde 0,64 ile vatandaşlara sunuluyor. Konut kredisine yoğun ilgi gösterilirken, İstanbul'da uygun ev fiyatları gündeme geldi. Ev sahibi olmak isteyenlerin yakından takip ettiği konut fiyatları ile ilgili detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte İstanbul en uygun satılık evler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul'da ucuz ev ilanları yayımlandı! 120 bin liraya ev sahibi olabilirsiniz! İşte en uygun satılık evler

İSTANBUL'DA EN UYGUN SATILIK EVLER

Hürriyet'in haberine göre, en fazla 10 yaşında, 1. kat ve üstü, 2+1, krediye uygun en ucuz daireler şu şekilde:

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İstanbul'da ucuz ev ilanları yayımlandı! 120 bin liraya ev sahibi olabilirsiniz! İşte en uygun satılık evler

Arnavutköy 180 bin lira

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İstanbul'da ucuz ev ilanları yayımlandı! 120 bin liraya ev sahibi olabilirsiniz! İşte en uygun satılık evler

Avcılar 140 bin lira

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İstanbul'da ucuz ev ilanları yayımlandı! 120 bin liraya ev sahibi olabilirsiniz! İşte en uygun satılık evler

Bağcılar 260 bin lira