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İstanbul'da ucuz ev ilanları yayımlandı! 120 bin liraya ev sahibi olabilirsiniz! İşte en uygun satılık evler
İstanbul'da en uygun ev ilanları belli oldu. Kamu bankalarının tarihin en düşük faizli konut kredi kampanyasını başlatmasının ardından konut satışlarında hareketlilik yaşandı. Ev sahibi olmak isteyenler ya da yatırım yapmak isteyenler uygun ev fiyatlarını araştırıyor. İstanbul'da konut sahibi olmak isteyenler için ucuz ilanları sayfamızda derledik. İşte İstanbul en uygun satılık evler...
Giriş Tarihi: 22.06.2020 11:05 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020 11:14
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