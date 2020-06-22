İstanbul'da ucuz ev ilanları yayımlandı! 120 bin liraya ev sahibi olabilirsiniz! İşte en uygun satılık evler

İstanbul'da en uygun evler hangi ilçelerde? Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından Türkiye tarihinin en düşük konut kredi faiz oranları, yüzde 0,64 ile vatandaşlara sunuluyor. Konut kredisine yoğun ilgi gösterilirken, İstanbul'da uygun ev fiyatları gündeme geldi. Ev sahibi olmak isteyenlerin yakından takip ettiği konut fiyatları ile ilgili detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte İstanbul en uygun satılık evler...