Yenice Kovancı Barajı'nda çalışmalar devam ediyor! Milli ekonomiye yıllık 2 milyon 70 bin TL gelir sağlayacak

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Yenice Kovancı Barajı inşaatında çalışmalar devam ediyor. Barajın temelden yüksekliği 33,20 metre olup, 477 bin metreküp su biriktirme hacmine sahiptir. Barajda depolanacak su ile 880 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak olup, sulu tarımla birlikte hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır.