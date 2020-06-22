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Yenice Kovancı Barajı'nda çalışmalar devam ediyor! Milli ekonomiye yıllık 2 milyon 70 bin TL gelir sağlayacak
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde yapımı tamamlandığında temelden 33,20 metre yüksekliğinde, 477 bin metreküp su hacmine sahip olacak ve 880 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak Kovancı Barajı'nın yapım çalışmaları devam ediyor. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Milli ekonomiye yıllık 2 milyon 70 bin TL gelir artışı sağlanması hedefleniyor." dedi.
Giriş Tarihi: 22.06.2020 13:05 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020 13:06
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