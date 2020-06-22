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Yenice Kovancı Barajı'nda çalışmalar devam ediyor! Milli ekonomiye yıllık 2 milyon 70 bin TL gelir sağlayacak

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde yapımı tamamlandığında temelden 33,20 metre yüksekliğinde, 477 bin metreküp su hacmine sahip olacak ve 880 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak Kovancı Barajı'nın yapım çalışmaları devam ediyor. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Milli ekonomiye yıllık 2 milyon 70 bin TL gelir artışı sağlanması hedefleniyor." dedi.


Giriş Tarihi: 22.06.2020 13:05 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020 13:06
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Yenice Kovancı Barajı'nda çalışmalar devam ediyor! Milli ekonomiye yıllık 2 milyon 70 bin TL gelir sağlayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Çanakkale'de yapılan yatırımlarla kentin mümbit toprakları suyla buluşturuluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yenice Kovancı Barajı'nda çalışmalar devam ediyor! Milli ekonomiye yıllık 2 milyon 70 bin TL gelir sağlayacak

Bu kapsamda, halkın içme ve kullanma suyunun temin edilmesi ile derelerdeki taşkın riskinin azaltılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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Yenice Kovancı Barajı'nda çalışmalar devam ediyor! Milli ekonomiye yıllık 2 milyon 70 bin TL gelir sağlayacak

Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki Kovancı Barajı'nın devam eden yapım çalışmaları kapsamında, gövde sıyırma işlemi tamamlandı.

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Yenice Kovancı Barajı'nda çalışmalar devam ediyor! Milli ekonomiye yıllık 2 milyon 70 bin TL gelir sağlayacak

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Yenice Kovancı Barajı inşaatında çalışmalar devam ediyor. Barajın temelden yüksekliği 33,20 metre olup, 477 bin metreküp su biriktirme hacmine sahiptir. Barajda depolanacak su ile 880 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak olup, sulu tarımla birlikte hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır.

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Yenice Kovancı Barajı'nda çalışmalar devam ediyor! Milli ekonomiye yıllık 2 milyon 70 bin TL gelir sağlayacak

Bununla birlikte projenin tamamlanması ile birlikte 2020 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 2 milyon 70 bin TL gelir artışı sağlanması hedefleniyor. İş kapsamında gövde sıyırma çalışmaları tamamlanmıştır. Dipsavak inşaatı, derivasyon tüneli, menba ve mansap batardoları, rölekasyon yolunun temel- alt temel imalatları, dolusavak inşaatı, enjeksiyon imalatları ve nihayetinde 379 bin 638 metreküp gövde dolgusu yapılarak, temelden yüksekliği 33,20 metre olan baraj imalatları tamamlanacaktır" dedi.