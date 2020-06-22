Son dakika: Emeklilerin Temmuz zammı ne kadar olur? Merkez Bankası faiz indirimine gider mi? Piyasaları nasıl etkiler? Faruk Erdem cevapladı |Video

Son dakika haberi... Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında izleyicilerden gelen merak edilen soruları canlı yayında yanıtladı. Altın alırken nelere dikkat edilmeli? Vergi indirimi ile erken emeklilik kimlerin hakkı? Babalara erken emeklilik imkanı ne? Merkez Bankası faiz indirimine gider mi? Piyasaları nasıl etkiler? Sigorta başlangıcının emekliliği etkisi ne? Emeklilerin Temmuz zammı ne kadar olur? On ay çalışan birisi işten çıkartılırsa hiçbir tazminat hakkı yok mu? İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi... Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında izleyicilerden gelen merak edilen soruları canlı yayında yanıtladı. Altın alırken nelere dikkat edilmeli? Vergi indirimi ile erken emeklilik kimlerin hakkı? Babalara erken emeklilik imkanı ne? Merkez Bankası faiz indirimine gider mi? Piyasaları nasıl etkiler? Sigorta başlangıcının emekliliği etkisi ne? Emeklilerin Temmuz zammı ne kadar olur? On ay çalışan birisi işten çıkartılırsa hiçbir tazminat hakkı yok mu? İşte tüm detaylar...