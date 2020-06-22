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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Emeklilerin Temmuz zammı ne kadar olur? Merkez Bankası faiz indirimine gider mi? Piyasaları nasıl etkiler? Faruk Erdem cevapladı |Video

Son dakika: Emeklilerin Temmuz zammı ne kadar olur? Merkez Bankası faiz indirimine gider mi? Piyasaları nasıl etkiler? Faruk Erdem cevapladı |Video

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Giriş: 22.06.2020 12:54
Güncelleme:22.06.2020 13:06
Son dakika haberi... Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında izleyicilerden gelen merak edilen soruları canlı yayında yanıtladı. Altın alırken nelere dikkat edilmeli? Vergi indirimi ile erken emeklilik kimlerin hakkı? Babalara erken emeklilik imkanı ne? Merkez Bankası faiz indirimine gider mi? Piyasaları nasıl etkiler? Sigorta başlangıcının emekliliği etkisi ne? Emeklilerin Temmuz zammı ne kadar olur? On ay çalışan birisi işten çıkartılırsa hiçbir tazminat hakkı yok mu? İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi... Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında izleyicilerden gelen merak edilen soruları canlı yayında yanıtladı. Altın alırken nelere dikkat edilmeli? Vergi indirimi ile erken emeklilik kimlerin hakkı? Babalara erken emeklilik imkanı ne? Merkez Bankası faiz indirimine gider mi? Piyasaları nasıl etkiler? Sigorta başlangıcının emekliliği etkisi ne? Emeklilerin Temmuz zammı ne kadar olur? On ay çalışan birisi işten çıkartılırsa hiçbir tazminat hakkı yok mu? İşte tüm detaylar...

Son dakika: Emeklilerin Temmuz zammı ne kadar olur? Merkez Bankası faiz indirimine gider mi? Piyasaları nasıl etkiler? Faruk Erdem cevapladı SON DAKİKA: EMEKLİLERİN TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLUR? MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİNE GİDER Mİ? PİYASALARI NASIL ETKİLER? FARUK ERDEM CEVAPLADI

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