SON DAKİKA! Emekli, memur, engelli, yaşlı aylığı zammı ne kadar olacak? Tek tek hesaplandı

Son dakika haberine göre: Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ocak zammı ile ilgili gelişmelerini yakından takip ediyor. Türkiye'deki milyonlarca kişi için ocak ayı zam ayı niteliğinde olacak. Emekli ve memurlar ile birlikte yaşlı maaşı alanlar, evde yakınına bakanlar ve engelliler ocak zammını merakla bekliyor. Peki zam oranı ne kadar olacak?.

Giriş Tarihi: 25.12.2021 10:28 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 10:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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