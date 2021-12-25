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Haberler Galeri SON DAKİKA! Emekli, memur, engelli, yaşlı aylığı zammı ne kadar olacak? Tek tek hesaplandı

SON DAKİKA! Emekli, memur, engelli, yaşlı aylığı zammı ne kadar olacak? Tek tek hesaplandı

Son dakika haberine göre: Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ocak zammı ile ilgili gelişmelerini yakından takip ediyor. Türkiye'deki milyonlarca kişi için ocak ayı zam ayı niteliğinde olacak. Emekli ve memurlar ile birlikte yaşlı maaşı alanlar, evde yakınına bakanlar ve engelliler ocak zammını merakla bekliyor. Peki zam oranı ne kadar olacak?.

Giriş Tarihi: 25.12.2021 10:28 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 10:38
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SON DAKİKA! Emekli, memur, engelli, yaşlı aylığı zammı ne kadar olacak? Tek tek hesaplandı

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ocak zammı ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranlarının baz alınarak gerçekleşeceği ocak zammı için yeni formüller de masada. Emekli ve memura ek zam yapılması gündemde.

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SON DAKİKA! Emekli, memur, engelli, yaşlı aylığı zammı ne kadar olacak? Tek tek hesaplandı

Memur: Ocak'ta yüzde 5'lik zamma ilaveten, Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki TÜFE tahminine göre yüzde 11.2 enflasyon farkı bekleniyor.

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SON DAKİKA! Emekli, memur, engelli, yaşlı aylığı zammı ne kadar olacak? Tek tek hesaplandı

Buna göre, aile yardımı hariç en düşük maaş 5 bin 31 liraya yükselecek. Memurlara ilave bir zam daha planlanırken; bir artış da aile yardımında olacak.

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SON DAKİKA! Emekli, memur, engelli, yaşlı aylığı zammı ne kadar olacak? Tek tek hesaplandı

Yüzde 16.2'lik zam tahminine göre, 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı 683,79 lira olacak.

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SON DAKİKA! Emekli, memur, engelli, yaşlı aylığı zammı ne kadar olacak? Tek tek hesaplandı

Memurların 3 ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi de zamlanacak. 135 liradan, yılın ilk yarısında 400, ikinci yarısında 428 liraya çıkacak.