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Haberler Galeri Düğmeye basıldı! Yastık altındaki altınlar bankaların yolunu tutacak! Faiz geliri, kredi avantajı, kar payı katkısı…

Düğmeye basıldı! Yastık altındaki altınlar bankaların yolunu tutacak! Faiz geliri, kredi avantajı, kar payı katkısı…

Ekonomiye doğrudan dahil olmayan yastık altı birikimin ekonomiye kazandırılması için düğmeye basıldı. Yastık altı yoluyla altına sahip olan vatandaşlara birçok kolaylık sağlanacak. Yeni düzenlemeyle vatandaşlara altınlarını ekonomik açıdan dolaşıma sokmanın yanı sıra, faiz geliri ve kredi avantajı da sağlanacak. İsteyen altınlarını bozdurabilecek isteyen de fiziki olarak altına sahip olabilecek. İşte; yastık altı yatırımı olanları ilgilendiren haber!

Giriş Tarihi: 25.12.2021 10:14 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 10:14
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Düğmeye basıldı! Yastık altındaki altınlar bankaların yolunu tutacak! Faiz geliri, kredi avantajı, kar payı katkısı…

Yastık altındaki altınlar bankaların yolunu tutacak! Yeni altın düzenlemesi için müjdeli haber geldi. Faiz geliri, kredi avantajı, kar payı katkısı sayesinde altın sahibi vatandaşlar büyük avantajlara sahip olacak. Ekonomiye katkı sağlanması için hayata geçirilecek "Altın Değerleme Sistemi" ile Ocak ayının ilk haftasında milyar dolarlarca altının sisteme katılması bekleniyor. İstenildiğinde ulaşılabilen, karşılında kâr payı, faiz geliri elde edilebilen ve karşılığında kredi kullanılabilen bu sistemle, altına fiziki olarak da sahip olunabilecek.

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Düğmeye basıldı! Yastık altındaki altınlar bankaların yolunu tutacak! Faiz geliri, kredi avantajı, kar payı katkısı…

Vatandaşın, tahmini büyüklüğü 5 bin ton ve değeri ise 280 milyar dolar olduğu tahmin edilen yastık altındaki varlıklarını ekonomiye kazandıracak yeni araçlar geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yeni sistemle ilgili tarih de verdi.

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Düğmeye basıldı! Yastık altındaki altınlar bankaların yolunu tutacak! Faiz geliri, kredi avantajı, kar payı katkısı…

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yastık altı birikimin sisteme kazandırılmasına yönelik teşviklere ilişkin bilgi verdi. Bakan Nebati, konuya ilişkin yasal düzenlemelere ilişkin değişiklikleri Meclis'ten talep edeceklerini söyledi.

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Düğmeye basıldı! Yastık altındaki altınlar bankaların yolunu tutacak! Faiz geliri, kredi avantajı, kar payı katkısı…

Yeni yılın ilk haftasında tamamlanması beklenen 'yastık altı' altınlarla ilgili yeni düzenlemeyle vatandaşlara altınlarını banka hesaplarına aktarma, dilediğinde fiziki altın ya da nakit olarak çekme fırsatı sunulacak.

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Düğmeye basıldı! Yastık altındaki altınlar bankaların yolunu tutacak! Faiz geliri, kredi avantajı, kar payı katkısı…

Nureddin Nebati, "Ocak ayının ilk haftasında bu iş bitmiş olacak. 280 milyar doların yüzde 10'u gelse ülkede dövize ihtiyacımız kalmayacak" dedi.