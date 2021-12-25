Düğmeye basıldı! Yastık altındaki altınlar bankaların yolunu tutacak! Faiz geliri, kredi avantajı, kar payı katkısı…

Ekonomiye doğrudan dahil olmayan yastık altı birikimin ekonomiye kazandırılması için düğmeye basıldı. Yastık altı yoluyla altına sahip olan vatandaşlara birçok kolaylık sağlanacak. Yeni düzenlemeyle vatandaşlara altınlarını ekonomik açıdan dolaşıma sokmanın yanı sıra, faiz geliri ve kredi avantajı da sağlanacak. İsteyen altınlarını bozdurabilecek isteyen de fiziki olarak altına sahip olabilecek. İşte; yastık altı yatırımı olanları ilgilendiren haber!