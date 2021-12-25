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Haberler Galeri Kredi faiz oranları düştü mü? Bankaların faiz oranlarında dikkat çeken değişiklik! Kamu özel bankalar güncel kredi faiz oranları…

Kredi faiz oranları düştü mü? Bankaların faiz oranlarında dikkat çeken değişiklik! Kamu özel bankalar güncel kredi faiz oranları…

Kredi faiz oranları düştü mü? Kredi faiz oranları ne kadar oldu? Kamu ve özel bankaların güncel kredi faiz oranları gündemde araştırılıyor. İhtiyaç, taşıt veya konut kredilerinin faiz oranlarında değişiklik yaşanıyor. Acil nakit paraya ihtiyacı olan kişiler ihtiyaç kredisine yönelirken, taşıt veya konut kredileriyle de araba veya ev sahibi olabiliyorsunuz. Özellikle ihtiyaç kredilerinde faiz oranlarının değiştiği görülüyor. Peki; kredi faiz oranları ne kadar? Kredi faiz oranları düştü mü? İşte güncel son oranlar!

Giriş Tarihi: 25.12.2021 15:53 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 15:54
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Kredi faiz oranları düştü mü? Bankaların faiz oranlarında dikkat çeken değişiklik! Kamu özel bankalar güncel kredi faiz oranları…

Kredi faiz oranları düştü mü? Kamu ve özel bankaların kredi faiz oranları değişiyor. Faiz oranlarında yaşanan değişikle birlikte güncel ihtiyaç, konut, taşıt kredisi faiz oranları merak ediliyor. Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararlarının ardından gözler kredi faiz oranlarına çevrildi. Bazı bankaların oranlarında değişikliğe gittiği görüldü. Peki; kredi faiz oranları düştü mü? İşte, 3 kamu bankası ve diğer özel bankaların müşterilerine sunduğu güncel krediler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kredi faiz oranları düştü mü? Bankaların faiz oranlarında dikkat çeken değişiklik! Kamu özel bankalar güncel kredi faiz oranları…

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI!

Enpara.com - %1,99

Denizbank - %1,94

Yapı Kredi – %1,99 - %2,48

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Kredi faiz oranları düştü mü? Bankaların faiz oranlarında dikkat çeken değişiklik! Kamu özel bankalar güncel kredi faiz oranları…

ING - %1,95 - %2,40

TEB - %2,51

Türkiye İş Bankası - %2,05

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Kredi faiz oranları düştü mü? Bankaların faiz oranlarında dikkat çeken değişiklik! Kamu özel bankalar güncel kredi faiz oranları…

QNB Finansbank - %2,03

Garanti Bankası - %2,29 - %2,69

Akbank - %2,35 - %2,66

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Kredi faiz oranları düştü mü? Bankaların faiz oranlarında dikkat çeken değişiklik! Kamu özel bankalar güncel kredi faiz oranları…

Anadolu Bank - %1,99

Fibabanka - %1,49 - %2,05

HSBC - %2,99