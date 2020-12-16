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16 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Asgari ücret teklifleri ortaya çıktı! 2021 asgari ücret zam oranı ne kadar olacak? Vergi kaldırılacak mı? Son dakika: Asgari ücret teklifleri ortaya çıktı! 2021 asgari ücret zam oranı ne kadar olacak? Vergi kaldırılacak mı? Son dakika... Asgari ücret 2021 zam oranı ne kadar olacak? 2021 asgari ücreti belirlemek için komisyon ikinci kez toplandı. Toplantıda talepler sunuldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı ise 22 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Yeni yıla girmemize sayılı günler kala tarafların teklifleri ortaya çıktı. Peki, 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücretten vergi kaldırılacak mı? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 16.12.2020 16:40 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 16:54
Asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı. Komisyon üçüncü toplantısını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türk-İş) ev sahipliğinde 22 Aralık'ta yapacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcileri asgari ücret ile ilgili taleplerini dile getirdiler. Peki, 2021 asgari ücret zam oranı ne kadar olacak? Vergi kaldırılacak mı? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR HAK-İŞ HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Asgari ücretin beklentilere ve ülkemiz gerçeklerine denk düşecek bir şekilde artırılması gerekmektedir. HAK-İŞ olarak, asgari ücretin Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hariç ve net olarak açıklanması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca, asgari ücret belirlenirken yıl sonunda gerçekleşen enflasyon oranları dikkate alınmalı ve bu oranın üzerine iyileştirme ve refah payı ilave edilmelidir. Asgari ücretin üzerindeki vergi yükünün kaldırılmasını, ücretlerin asgari ücrete tekabül eden kısmının vergiden muaf olmasını talep etmekteyiz." TİSK Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) "Asgari ücret destekleri tüm işletmeleri kapsayacak şekilde devam etsin. Ücret üstündeki vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin. İstihdamı korumak için dengeli bir asgari ucret belirlenmesi her zamankinden daha önemli" açıklamasını yaptı. DİSK Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 2021 yılı asgari ücret talebini net 3 bin 800 lira olarak açıkladı. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, açıklamasında asgari ücretteki vergi yükünün de kaldırılması gerektiğini belirtti. TÜRK-İŞ Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ise öneriyi önce işveren ve hükümetin getirmesini istedi. Yapılan açıklamada, "Makul, mantıklı, çalışanların kabul ve tebessüm edeceği bir rakam olursa buna 'evet' deriz" denildi.