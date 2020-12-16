Asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı. Komisyon üçüncü toplantısını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türk-İş) ev sahipliğinde 22 Aralık'ta yapacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcileri asgari ücret ile ilgili taleplerini dile getirdiler. Peki, 2021 asgari ücret zam oranı ne kadar olacak? Vergi kaldırılacak mı? İşte haberin detayları...