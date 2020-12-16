Başvurana yardım yapılacak! Kimse bu yardımların farkında değil! E-Devlet başvuru şartları nelerdir?

BARINMA YARDIMLARI

Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır.

BAŞVURAN

18 yaş üstü aile bireyi

KİMLER FAYDALANABİLİR?

Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (701,32 TL) az olmakla birlikte yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine haiz olma, aynı zamanda onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olma

EVRAK

TC Kimlik Kartı

TUTAR

İhtiyaca göre ve yardım için belirlenmiş kriterlere haiz olmak kaydıyla ev onarımlarında 20.000.-TL, prefabrik ev yapımlarında 30.000.-TL, betonarme ev yapımlarında 40.000 TL'ye kadar destek verilir.

ÖDEME DÖNEMİ

Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.