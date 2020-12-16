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Başvurana yardım yapılacak! Kimse bu yardımların farkında değil! E-Devlet başvuru şartları nelerdir?
Pandemi döneminde vatandaşlara destek ödemeleri sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar için çeşitli yardımlar bulunuyor. Birçok vatandaşın ise bu yardımlardan haberi yok. Dar gelirli ve ekonomik anlamda zorluk yaşayan vatandaşlar için detayları ahaber.com.tr olarak bir araya getirdik. E-Devlet başvuru şartları haberimizde...
Giriş Tarihi: 16.12.2020 17:35 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 18:01
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