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Başvurana yardım yapılacak! Kimse bu yardımların farkında değil! E-Devlet başvuru şartları nelerdir?

Pandemi döneminde vatandaşlara destek ödemeleri sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar için çeşitli yardımlar bulunuyor. Birçok vatandaşın ise bu yardımlardan haberi yok. Dar gelirli ve ekonomik anlamda zorluk yaşayan vatandaşlar için detayları ahaber.com.tr olarak bir araya getirdik. E-Devlet başvuru şartları haberimizde...

Giriş Tarihi: 16.12.2020 17:35 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 18:01
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Başvurana yardım yapılacak! Kimse bu yardımların farkında değil! E-Devlet başvuru şartları nelerdir?

Dar gelirli ve ekonomik anlamda zorluk çeken aileler için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yardımlar gelmeye devam ediyor. Bu zorlu günlerde vatandaşlar ödemeleri araştırmaya devam ediyor. Başvuru yapanlar vatandaşlar incelemeler tamamladıktan sonra hak kazanmaları halinde yardımlardan yararlanabilecek. Doğum, barınma, yakacak ve şartlı eğitim yardımlardan bazıları olarak ön plana çıkıyor.

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Başvurana yardım yapılacak! Kimse bu yardımların farkında değil! E-Devlet başvuru şartları nelerdir?

GIDA YARDIMLARI

İhtiyaç sahibi ailelerin gıda ve giyim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başta Ramazan ayı ve Kurban Bayramı olmak üzere ihtiyaç halinde yapılır.

BAŞVURAN

18 yaş üstü aile bireyi

KİMLER FAYDALANABİLİR?

Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (701,32 TL) az olan haneler

EVRAK

TC Kimlik Kartı

TUTAR

Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

ÖDEME DÖNEMİ

Başta dini bayramlar olmak üzere ihtiyaç halinde verilir.

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Başvurana yardım yapılacak! Kimse bu yardımların farkında değil! E-Devlet başvuru şartları nelerdir?

BARINMA YARDIMLARI

Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır.

BAŞVURAN

18 yaş üstü aile bireyi

KİMLER FAYDALANABİLİR?

Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (701,32 TL) az olmakla birlikte yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine haiz olma, aynı zamanda onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olma

EVRAK

TC Kimlik Kartı

TUTAR

İhtiyaca göre ve yardım için belirlenmiş kriterlere haiz olmak kaydıyla ev onarımlarında 20.000.-TL, prefabrik ev yapımlarında 30.000.-TL, betonarme ev yapımlarında 40.000 TL'ye kadar destek verilir.

ÖDEME DÖNEMİ

Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

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Başvurana yardım yapılacak! Kimse bu yardımların farkında değil! E-Devlet başvuru şartları nelerdir?

YAKACAK YARDIMLARI

İhtiyaç sahibi ailelere bedelsiz kömür yardımını içeren yakacak yardımlarıdır.

BAŞVURAN

18 yaş üstü aile bireyi

KİMLER FAYDALANABİLİR?

Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (701,32 TL) az olan haneler

EVRAK

TC Kimlik Kartı

TUTAR

Asgari 500 kg olmak üzere mütevelli heyetinin takdiri ile belirlenir.

ÖDEME DÖNEMİ

Yılda bir kez kış dönemi öncesi

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Başvurana yardım yapılacak! Kimse bu yardımların farkında değil! E-Devlet başvuru şartları nelerdir?

EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YÖNELİK YARDIM

Sosyal güvencesi olmayan, fakir ve muhtaç durumda bulunan resmi nikahlı eşini kaybetmiş kadınlara yapılan nakdi yardımlardır.

BAŞVURAN

Eşi vefat etmiş kadınlar

KİMLER FAYDALANABİLİR?

Eşi vefat etmiş kadınlar

EVRAK

TC Kimlik Kartı

ÖDEME DÖNEMİ

325 TL İki ayda bir PTT aracılığıyla ödenir.