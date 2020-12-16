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16 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekliler için bankalar yarışa girdi! Ziraat, Halkbank, Akbank, Garanti BBVA, TEB emekli promosyonu ne kadar? Emekliler için bankalar yarışa girdi! Ziraat, Halkbank, Akbank, Garanti BBVA, TEB emekli promosyonu ne kadar?
Emekli promosyon ödemeleri, son zamanlarda en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2017 yılında başlayan emekli promosyonu için sözleşme süresi dolan emekliler ile yeni emekli olacak vatnadaşlar, güncel promosyon ödemelerini merak ediyor. Maaşa göre en az 500, 625, 750 lira ödenirken, hiçbir şartsız 1000 - 1.500 lira verenler de var. Peki, hangi banka ne kadar veriyor? Emekli banka promosyonu ne kadar? İşte banka banka promosyon tutarları...
Giriş Tarihi: 16.12.2020 13:48 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 14:01
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bu haberde. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında imzalanan protokol ile promosyon ücretleri belli oldu. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halbank'ın yanı sıra özel bankaların da verdiği promosyon ödemeleri merak ediliyor. Emekli maaşını 3 yıl boyunca istediği bankadan alma taahhüdü veren emekliler, promosyon ödemesi alabilecek. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekli banka promosyonu ne kadar? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?
Bankaların güncel emekli promosyon tutarları şu şekilde:
HALKBANK: 500, 625, 750 lira. ZİRAAT BANKASI: 500, 625, 750 lira. VAKIFBANK: 500, 625, 750 lira. GARANTİ BBVA: 1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 800 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 1.000 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 1.200 TL nakit promosyon ödemesi yapılıyor. ŞEKERBANK: 650, 800, 1.000 lira. Ayrıca 1.000 liralık kredi kartı alışverişine 200 lira bonus. TEB: Maaşı 1.500 TL ye kadar olan emekliler 500 TL, 1.500- 2.500 TL arasında olanlar 625 TL, maaşı 2.500 TL üzeri olanlar ise 750 TL promosyon veriyor.
İki adet otomatik ödeme talimatı verene promosyona ek olarak maaşa göre 300,375 ve 400 TL ek ödeme yapılıyor.