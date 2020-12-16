Emekliler için bankalar yarışa girdi! Ziraat, Halkbank, Akbank, Garanti BBVA, TEB emekli promosyonu ne kadar?

Emekli promosyon ödemeleri, son zamanlarda en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2017 yılında başlayan emekli promosyonu için sözleşme süresi dolan emekliler ile yeni emekli olacak vatnadaşlar, güncel promosyon ödemelerini merak ediyor. Maaşa göre en az 500, 625, 750 lira ödenirken, hiçbir şartsız 1000 - 1.500 lira verenler de var. Peki, hangi banka ne kadar veriyor? Emekli banka promosyonu ne kadar? İşte banka banka promosyon tutarları...