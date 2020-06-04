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Haberler Galeri Memura ve emekliye müjde! Yüzde 4.57 zam yolda! 2020 SSK SGK ve Bağkur emekli maaşı temmuz zammı ne kadar?

Memura ve emekliye müjde! Yüzde 4.57 zam yolda! 2020 SSK SGK ve Bağkur emekli maaşı temmuz zammı ne kadar?

Son dakika... Memur ve emekli maaşı temmuz zammı ne kadar? Milyonlarca emekli ve memura müjdeli haber geldi. Dün itibarıyla TÜİK tarafından enflasyon rakamları açıklandı. 3,2 milyon memur ve 13 milyon emeklinin heyecanla beklediği haber netleşiyor. 5 aylık enflasyon yüzde 4,57 oldu. Memur ve memur emeklileri için fark kesinleşti. Önümüzdeki ay itibarıyla gelen oranla zam tutarı belli olacak. Peki, 2020 SSK SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 04.06.2020 16:23 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 16:34
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Memura ve emekliye müjde! Yüzde 4.57 zam yolda! 2020 SSK SGK ve Bağkur emekli maaşı temmuz zammı ne kadar?

Son dakika... Memur ve emeklilerin temmuz zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağkur'lu 13 milyon emeklinin maaşlarına yılda iki kere zam yapılıyor. Bu zamları 6 aylık enflasyon oranı belirliyor. 3 Haziran'da TÜİK tarafından ilk 5 aylık enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte ne kadar zam yapılacağı merak edilmeye başlandı. Eşi çalışmayan ve çocuğu olan memurlar için verilen destek de artacak. Peki, 2020 SSK SGK ve Bağkur emekli maaşı temmuz zammı ne kadar? İşte merak edilen soruların yanıtı...

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Memura ve emekliye müjde! Yüzde 4.57 zam yolda! 2020 SSK SGK ve Bağkur emekli maaşı temmuz zammı ne kadar?

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Takvim'in haberine göre, yaklaşık 3.2 milyon memur ve 12.8 milyon emeklinin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs enflasyonunu açıkladı, Temmuz zammının ipuçları geldi.

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Memura ve emekliye müjde! Yüzde 4.57 zam yolda! 2020 SSK SGK ve Bağkur emekli maaşı temmuz zammı ne kadar?

Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 olarak gerçekleşti. Yani 5 aylık enflasyona göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.57 olurken, memurlara ve emeklilerine de yüzde 4'lük artışa ilaveten yüzde 0.57 fark oluştu.

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Memura ve emekliye müjde! Yüzde 4.57 zam yolda! 2020 SSK SGK ve Bağkur emekli maaşı temmuz zammı ne kadar?

Buna Haziran ayı enflasyon verisi eklenecek, zam oranları belli olacak. Haziran enflasyonuna göre zam oranı artacak ya da azalacak. Şu ana kadar oluşan yüzde 4.57'lik artışa göre; 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban maaş 2 bin 111 liradan 2 bin 208 liraya çıkacak.

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Memura ve emekliye müjde! Yüzde 4.57 zam yolda! 2020 SSK SGK ve Bağkur emekli maaşı temmuz zammı ne kadar?

Memur emeklilerinde 2 bin 661 liradan 2 bin 782 liraya yükselen en düşük maaş, esnaf emeklilerinde ise bin 784 liradan bin 865 liraya ulaşacak.