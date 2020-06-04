Memura ve emekliye müjde! Yüzde 4.57 zam yolda! 2020 SSK SGK ve Bağkur emekli maaşı temmuz zammı ne kadar?

Son dakika... Memur ve emekli maaşı temmuz zammı ne kadar? Milyonlarca emekli ve memura müjdeli haber geldi. Dün itibarıyla TÜİK tarafından enflasyon rakamları açıklandı. 3,2 milyon memur ve 13 milyon emeklinin heyecanla beklediği haber netleşiyor. 5 aylık enflasyon yüzde 4,57 oldu. Memur ve memur emeklileri için fark kesinleşti. Önümüzdeki ay itibarıyla gelen oranla zam tutarı belli olacak. Peki, 2020 SSK SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 04.06.2020 16:23 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 16:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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