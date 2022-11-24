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Haberler Galeri Engelli araç limiti 2023'te ne kadar olacak? ÖTV MATRAH ARTIRIMI engelli araç limitini etkiler mi?

Engelli araç limiti 2023'te ne kadar olacak? ÖTV MATRAH ARTIRIMI engelli araç limitini etkiler mi?

Sıfır araba fiyatlarını düşürecek olan ÖTV matrah düzenlemesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazate'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Kararı ile binek otolar için oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarında değişikliğe gidildi. ÖTV matrah düzenlemesine ilişkin araştırmalar da araştırılmaya başladı. Peki, engelli araç limiti 2023 yılında artacak mı? 2023 engelli araç limiti ne kadar olacak? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 24.11.2022 16:42 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 16:52
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Engelli araç limiti 2023’te ne kadar olacak? ÖTV MATRAH ARTIRIMI engelli araç limitini etkiler mi?

Otomobillere ilişkin ÖTV matrah düzenlemesi Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazate'de yayımlanarak hayata geçirldi. En son 13 Ocak 2022 tarihinde yapılan matrah düzenlemesi yeniden güncellenmiş oldu. ÖTV değişikliği daha çok yerli üretici konumunda bulunan firmaların modellerinde düşüşlere neden olacak.

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Engelli araç limiti 2023’te ne kadar olacak? ÖTV MATRAH ARTIRIMI engelli araç limitini etkiler mi?

AA'nın haberine göre; Resmi Gazete'de yayımlanan, karara göre, yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 120 bin liradan 184 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 150 bin liradan 220 bin liraya, yüzde 60 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 175 bin liradan 250 bin liraya, yüzde 70 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı.

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Engelli araç limiti 2023’te ne kadar olacak? ÖTV MATRAH ARTIRIMI engelli araç limitini etkiler mi?

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kilovatı geçip, motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçip 1800 cc'yi geçmeyen hibrit motorlu araçlarda da yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği, 130 bin liradan 228 bin liraya ve yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği 210 bin liradan 350 bin liraya yükseltildi.

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Engelli araç limiti 2023’te ne kadar olacak? ÖTV MATRAH ARTIRIMI engelli araç limitini etkiler mi?

ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ 2023'TE ARTACAK MI?

Yeni düzenlemeyle birlikte 1600 cc altı otomobillerde vergiler dahil satış fiyatı 594 bin 722 liranın üstünde olan otomobillerin fiyatında herhangi bir değişiklik olmazken, yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 120 bin liradan 184 bin liraya çıkarılmasıyla vergiler dahil satış fiyatı 212 bin 401-369 bin 104 lira arasında olan otomobillerin fiyatının 7 bin ila 54 bin lira arasında düşmesi bekleniyor.

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Engelli araç limiti 2023’te ne kadar olacak? ÖTV MATRAH ARTIRIMI engelli araç limitini etkiler mi?

Engelliler için de bir değişikliğe gidilmedi. Yüzde 90 ve üzerinde engeli olanlar ÖTV'siz araç satın alabiliyor. Ancak burada da bir sınır belirleniyor.