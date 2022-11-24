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Engelli araç limiti 2023'te ne kadar olacak? ÖTV MATRAH ARTIRIMI engelli araç limitini etkiler mi?
Sıfır araba fiyatlarını düşürecek olan ÖTV matrah düzenlemesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazate'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Kararı ile binek otolar için oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarında değişikliğe gidildi. ÖTV matrah düzenlemesine ilişkin araştırmalar da araştırılmaya başladı. Peki, engelli araç limiti 2023 yılında artacak mı? 2023 engelli araç limiti ne kadar olacak? İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 24.11.2022 16:42Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 16:52