HaberlerGaleriBanka kredi faiz oranları son durum: TCMB faiz kararı sonrası faizler düştü mü? 2022 ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları!
Banka kredi faiz oranları son durum: TCMB faiz kararı sonrası faizler düştü mü? 2022 ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları!
İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları, Merkez Bankası faiz kararı sonrası gündeme geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 10,50'den yüzde 9'a çekti. Bu gelişmelerin ardından bankalardan kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, banka kredi faiz oranlarındaki son durumu araştırmaraya başladı. Peki, Banka kredi faiz oranları ne oldu? TCMB faiz kararı sonrası faizler düştü mü? Banka banka 2022 ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte son gelişmeler...