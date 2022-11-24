Banka kredi faiz oranları son durum: TCMB faiz kararı sonrası faizler düştü mü? 2022 ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları!

Yurt içi piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrilmişti. TCMB faiz kararının açıklanması ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de banka kredi faizleri oldu. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, bankaların güncel kredi faiz oranlarını merak ederken, TCMB faiz kararı sonrası faizlerin düşüp düşmediğini araştırmaya başladı. Peki, banka kredi faiz oranları ne oldu? TCMB faiz kararı sonrası faizler düştü mü? Banka banka 2022 ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte haberin detayları...