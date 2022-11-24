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Haberler Galeri Banka kredi faiz oranları son durum: TCMB faiz kararı sonrası faizler düştü mü? 2022 ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları!

Banka kredi faiz oranları son durum: TCMB faiz kararı sonrası faizler düştü mü? 2022 ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları!

İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları, Merkez Bankası faiz kararı sonrası gündeme geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 10,50'den yüzde 9'a çekti. Bu gelişmelerin ardından bankalardan kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, banka kredi faiz oranlarındaki son durumu araştırmaraya başladı. Peki, Banka kredi faiz oranları ne oldu? TCMB faiz kararı sonrası faizler düştü mü? Banka banka 2022 ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.11.2022 14:33 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 14:33
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Banka kredi faiz oranları son durum: TCMB faiz kararı sonrası faizler düştü mü? 2022 ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları!

Yurt içi piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrilmişti. TCMB faiz kararının açıklanması ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de banka kredi faizleri oldu. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, bankaların güncel kredi faiz oranlarını merak ederken, TCMB faiz kararı sonrası faizlerin düşüp düşmediğini araştırmaya başladı. Peki, banka kredi faiz oranları ne oldu? TCMB faiz kararı sonrası faizler düştü mü? Banka banka 2022 ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Banka kredi faiz oranları son durum: TCMB faiz kararı sonrası faizler düştü mü? 2022 ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları!

TCMB FAİZ KARARI SONRASI FAİZLER DÜŞTÜ MÜ?

TCMB politika faizini yüzde 40,50'den yüzde 9'a çekti. Bu gelişmelerin ardından banka kredi faiz oranları araştırılmaya başlandı. TCMB faiz indirimi henüz bankaların kredi faiz oranlarına yansımadı. Bankalar tarafından kredi faiz oranlarında düşüş yapılıp yapılmayağı yönünde açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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Banka kredi faiz oranları son durum: TCMB faiz kararı sonrası faizler düştü mü? 2022 ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları!

BANKA KREDİ FAİZ ORANLARI SON DURUM

İşte banka banka güncel kredi faiz oranları:

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Banka kredi faiz oranları son durum: TCMB faiz kararı sonrası faizler düştü mü? 2022 ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları!

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası 20 bin TL

12 ay vadeli

yüzde 1,79 faiz oranı

aylık taksiti 1.918,88 TL

geri ödeme tutarı 23.026,56 TL.

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Banka kredi faiz oranları son durum: TCMB faiz kararı sonrası faizler düştü mü? 2022 ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları!

AKBANK

Akbank 50 bin TL kredi

12 ay vadeli

yüzde 2,05 faiz oranı

aylık taksiti 4.892,82 TL

geri ödeme tutarı ise 58.988,84 TL.