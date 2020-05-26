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Haberler Galeri Son dakika: Altın fiyatları yeni dönemde ne olacak? Altında alım mı yoksa satım zamanı mı? Düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar dikkat |Video

Son dakika: Altın fiyatları yeni dönemde ne olacak? Altında alım mı yoksa satım zamanı mı? Düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar dikkat |Video

Son dakika haberi... Koronavirüs salgınının başlamasıyla birlikte güvenli liman olarak bilinen altın tarihi seviyelere ulaşmış ve gram altın 390 liranın üzerini görmüştü. Peki altın fiyatları nasıl seyredecek? Altın fiyatları yeni dönemde ne olacak? Altın fiyatları şu an ne kadar? Almak için zamanı mı? Satmak için nasıl bir yol izlenmeli? Bu dönemde altın alınmalı mı satılmalı mı? Gram altın ne kadar oldu? Altın piyasası uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında düğün yapacaklar ve altın borcu olanlara kritik tavsiyelerde bulundu. İşte altın yatırımcısına altın değerinde tavsiyeler...

Giriş Tarihi: 26.05.2020 11:11 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 11:32
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Son dakika: Altın fiyatları yeni dönemde ne olacak? Altında alım mı yoksa satım zamanı mı? Düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar dikkat |Video

Son dakika haberi... Koronavirüs salgınının başlamasıyla birlikte güvenli liman olarak bilinen altın tarihi seviyelere ulaşmış ve gram altın 390 liranın üzerini görmüştü. Peki altın fiyatları nasıl seyredecek? Altın fiyatları yeni dönemde ne olacak? Altın fiyatları şu an ne kadar? Almak için zamanı mı? Satmak için nasıl bir yol izlenmeli? Bu dönemde altın alınmalı mı satılmalı mı? Gram altın ne kadar oldu? Altın piyasası uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında düğün yapacaklar ve altın borcu olanlara kritik tavsiyelerde bulundu.

İşte Memiş'in açıklamaları;

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Son dakika: Altın fiyatları yeni dönemde ne olacak? Altında alım mı yoksa satım zamanı mı? Düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar dikkat |Video

Altının gram fiyatı ve ons fiyatı yatar seyirde bu hafta işlemler gerçekleştiriyor. Yani altının ons fiyatı 1.720 – 1.735 dolar çünkü çeşitli ülkelerde piyasalar kapalı olduğu için yatay seyirde korunuyor.

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Son dakika: Altın fiyatları yeni dönemde ne olacak? Altında alım mı yoksa satım zamanı mı? Düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar dikkat |Video

Küresel pandemi ortamında piyasaların kademeli açılış yapması borsalarda iyimserliğe neden oluyor bu da altın fiyatlarında tekrar geri çekilmeleri destekliyor. Yani piyasaların kademeli açılışı altın fiyatlarında gerilemeye neden oluyor.

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Son dakika: Altın fiyatları yeni dönemde ne olacak? Altında alım mı yoksa satım zamanı mı? Düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar dikkat |Video

Altının gram fiyatı dolar kuruna bağlı olduğu için iç piyasalarda dolar kuru baskılandığı için gram fiyatı 377 - 380 lira aralığına sıkışmış durumda.

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Son dakika: Altın fiyatları yeni dönemde ne olacak? Altında alım mı yoksa satım zamanı mı? Düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar dikkat |Video

Ocak ayından bugüne kadar baktığımız süreçte yüzde 36 değer kazandı gram altın ancak yine 291 lira seviyesine yılbaşını da referans aldığınız zaman yine yükseliş seviyeleri olduğunu düşünüyoruz.