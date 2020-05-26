HaberlerGaleriİhtiyaç sahiplerine müjde! 1000 TL pandemi sosyal destek başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Şartlar neler?
İhtiyaç sahiplerine müjde! 1000 TL pandemi sosyal destek başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Şartlar neler?
İhtiyaç sahibi hanelere verilen 1000 TL sosyal yardım desteği devam ediyor. Koronavirüs salgınında devlet vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. İlk iki fazda 4,4 milyon haneye verilen 1000'er TL sosyal yardımın ardından üçüncü faz desteği için başvurular alınıyor. Geçtiğimiz günlerde 3. faz ödemeleri başladı. Başvuru yapan milyonlarca vatandaş sonuçları merak ediliyor. Peki, 1000 TL pandemi sosyal destek başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 3. faz sosyal destek şartları neler?
Giriş Tarihi: 26.05.2020 12:26Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 12:30