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Haberler Galeri İhtiyaç sahiplerine müjde! 1000 TL pandemi sosyal destek başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Şartlar neler?

İhtiyaç sahiplerine müjde! 1000 TL pandemi sosyal destek başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Şartlar neler?

İhtiyaç sahibi hanelere verilen 1000 TL sosyal yardım desteği devam ediyor. Koronavirüs salgınında devlet vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. İlk iki fazda 4,4 milyon haneye verilen 1000'er TL sosyal yardımın ardından üçüncü faz desteği için başvurular alınıyor. Geçtiğimiz günlerde 3. faz ödemeleri başladı. Başvuru yapan milyonlarca vatandaş sonuçları merak ediliyor. Peki, 1000 TL pandemi sosyal destek başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 3. faz sosyal destek şartları neler?

Giriş Tarihi: 26.05.2020 12:26 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 12:30
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İhtiyaç sahiplerine müjde! 1000 TL pandemi sosyal destek başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Şartlar neler?

Son dakika... İhtiyaç sahiplerine 1000'er TL yardım desteği ödemeleri başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'de de etkisini gösteren koronavirüs salgını sonrası başlatılan pandemi yardımında 3. faz ödemelerin başladığını duyurdu. e-Devlet üzerinden başvuru yapan vatandaşlar, başvuru sonuçlarını nereden takip edebileceklerini araştırıyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, 1000 TL pandemi sosyal destek başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Sosyal yardım şartları neler? İşte cevaplar...

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İhtiyaç sahiplerine müjde! 1000 TL pandemi sosyal destek başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Şartlar neler?

1000 TL PANDEMİ BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Şartların sağlanması halinde başvuru sahibinin, başvuru formunda belirttiği ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na değerlendirmeler iletiliyor.

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İhtiyaç sahiplerine müjde! 1000 TL pandemi sosyal destek başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Şartlar neler?

1000 TL YARDIM ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

1000 TL pandemi yardım başvuru sırasında IBAN bilgilerini başvuru formuna ekleyen vatandaşların ödemeleri hesaplarına yapılacak. İBAN bilgisini girmeyenlere ise PTT aracılığıyla ödeme yapılacak.

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İhtiyaç sahiplerine müjde! 1000 TL pandemi sosyal destek başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Şartlar neler?

PANDEMİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru sürecinizi, başvuru yaptığınız ekrandan takip edebilirsiniz.

SOSYAL YARDIM SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

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İhtiyaç sahiplerine müjde! 1000 TL pandemi sosyal destek başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Şartlar neler?

SOSYAL YARDIM BAŞVURU NASIL YAPILIR?

TC numarasının son rakamına göre e-Devlet'ten başvuru yapılabilecek. Buna göre; TC numarasının son rakamı 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe ve 8 olanlar cuma günleri başvuru yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek. e-Devlet'e girdikten sonra bu destek başvurusu ilk sayfada bulunabilecek.

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