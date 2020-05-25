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Haberler Galeri Son dakika! Kamuda idari izin ne zaman bitiyor? Kamuda uzaktan ve esnek çalışma ne zaman sona erecek?

Son dakika! Kamuda idari izin ne zaman bitiyor? Kamuda uzaktan ve esnek çalışma ne zaman sona erecek?

Son dakika... Kamuda idari izin ne zaman bitiyor? Uzaktan ve esnek çalışma ne zaman sona erecek? Koronavirüsle mücadele kapsamında kamuda uzaktan ve esnek çalışma sistemine geçilmişti. Salgının kontrol altına alınmasının ardından normalleşme için adımlar atılıyor. Normalleşme sürecinde en çok merak edilenlerden biri de kamuda idari iznin hangi tarihte sona ereceği oldu. Peki, kamuda idari izin ne zaman bitiyor? Kamuda uzaktan ve esnek çalışma ne zaman sona erecek? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 25.05.2020 14:11 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 15:03
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Son dakika! Kamuda idari izin ne zaman bitiyor? Kamuda uzaktan ve esnek çalışma ne zaman sona erecek?

Son dakika haberi... Kamuda idari izin ne zaman bitecek? Türkiye'de 11 Mart'ta ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından yurt genelinde bir takım önlemler alındı. Bu kapsamda kamuda uzaktan ve esnek çalışma sistemine geçildi. Koronavirüsle mücadelede birinci dönemin başarıyla tamamlanmasının ardından normalleşme için çalışmalar sürüyor. En çok merak edilenlerden biri de kamuda normalleşmenin hangi tarihte yapılacağı oldu. Peki, kamuda idari izin ne zaman bitiyor? Kamuda uzaktan ve esnek çalışma ne zaman sona erecek? İşte son gelişmeler...

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Son dakika! Kamuda idari izin ne zaman bitiyor? Kamuda uzaktan ve esnek çalışma ne zaman sona erecek?

KAMUDA UZAKTAN VE ESNEK ÇALIŞMA NE ZAMAN SONA ERECEK?

Kamu kurum ve kuruluşları personeli için normalleşme adımları atmaya başladı. Bakanlıklar'ın 1 Haziran'da personelin mesaiye gelmesi yönünde yazılar yazmaya başladığını bildirdi.

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Son dakika! Kamuda idari izin ne zaman bitiyor? Kamuda uzaktan ve esnek çalışma ne zaman sona erecek?

Sabah Gazetesi'nden Faruk Erdem'in haberine göre, coronavirüsle mücadele kapsamında kamu kurumları uzaktan ve esnek çalışma sistemine geçmişti. Edinilen bilgiye göre bakanlıklarda kurumların yaptığı işin niteliğine göre işleyiş belirlenecek.

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Son dakika! Kamuda idari izin ne zaman bitiyor? Kamuda uzaktan ve esnek çalışma ne zaman sona erecek?

Bazı bakanlıklar personeli için haftada üç gün nöbet yazmaya. bazı bakanlıklar ise çalışılan yerlerdeki görev dağılımına göre, 1 gün nöbet 1 gün iş şeklinde görev çizelgesi oluşturmaya başladı.

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Son dakika! Kamuda idari izin ne zaman bitiyor? Kamuda uzaktan ve esnek çalışma ne zaman sona erecek?

Önümüzdeki günlerde hangi kurumda nasıl bir çalışma düzeni oluşturulacağı netlik kazanacak. Bazı kurumlarda ise esnek ve uzaktan çalışma modelleri üzerinde de duruluyor.