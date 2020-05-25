Son dakika! Kamuda idari izin ne zaman bitiyor? Kamuda uzaktan ve esnek çalışma ne zaman sona erecek?

Son dakika... Kamuda idari izin ne zaman bitiyor? Uzaktan ve esnek çalışma ne zaman sona erecek? Koronavirüsle mücadele kapsamında kamuda uzaktan ve esnek çalışma sistemine geçilmişti. Salgının kontrol altına alınmasının ardından normalleşme için adımlar atılıyor. Normalleşme sürecinde en çok merak edilenlerden biri de kamuda idari iznin hangi tarihte sona ereceği oldu. Peki, kamuda idari izin ne zaman bitiyor? Kamuda uzaktan ve esnek çalışma ne zaman sona erecek? İşte cevaplar...