Son dakika: Altın fiyatları yeni dönemde ne olacak? Altında alım mı yoksa satım zamanı mı? Düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar dikkat |Video

Son dakika haberi... Koronavirüs salgınının başlamasıyla birlikte güvenli liman olarak bilinen altın tarihi seviyelere ulaşmış ve gram altın 390 liranın üzerini görmüştü. Peki altın fiyatları nasıl seyredecek? Altın fiyatları yeni dönemde ne olacak? Altın fiyatları şu an ne kadar? Almak için zamanı mı? Satmak için nasıl bir yol izlenmeli? Bu dönemde altın alınmalı mı satılmalı mı? Gram altın ne kadar oldu? Altın piyasası uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında düğün yapacaklar ve altın borcu olanlara kritik tavsiyelerde bulundu. İşte altın yatırımcısına altın değerinde tavsiyeler...

Son dakika haberi... Koronavirüs salgınının başlamasıyla birlikte güvenli liman olarak bilinen altın tarihi seviyelere ulaşmış ve gram altın 390 liranın üzerini görmüştü. Peki altın fiyatları nasıl seyredecek? Altın fiyatları yeni dönemde ne olacak? Altın fiyatları şu an ne kadar? Almak için zamanı mı? Satmak için nasıl bir yol izlenmeli? Bu dönemde altın alınmalı mı satılmalı mı? Gram altın ne kadar oldu? Altın piyasası uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında düğün yapacaklar ve altın borcu olanlara kritik tavsiyelerde bulundu. İşte altın yatırımcısına altın değerinde tavsiyeler...