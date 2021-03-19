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19 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Kira geliri beyannamesi 2021 | Kimler kira geliri vergisi ödeyecek? İşte son tarih Son dakika: Kira geliri beyannamesi 2021 | Kimler kira geliri vergisi ödeyecek? İşte son tarih Son dakika: Kira geliri beyannamesi 2021 | Kimler kira geliri vergisi ödeyecek? Kira geliri olanları yakından ilgilendiren gelir vergileri için son tarih yaklaşıyor. Vergi için beyanname verilecek son tarih 31 Mart. İşte kira geliri vergisi ile ilgili bilinmesi gereken önemli detaylar... Giriş Tarihi: 19.03.2021 11:36 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 11:44 Kira geliri elde eden mükellefler için 2020 yılına ait gelir vergisi beyannamelerini verme dönemi devam ediyor. GALERİ DEVAM EDİYOR Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, ülkede geçen yıl sonu itibarıyla 2 milyon 56 bin gayrimenkul sermaye iradı mükellefi bulunuyor.
Bu mükelleflerin, 2020 yılında elde edilen kira gelirine ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerini 31 Mart'a kadar idareye ulaştırması gerekiyor.
Beyannameler, Hazır Beyan Sistemi üzerinden gönderilebilecek. Sisteme, Başkanlığın internet sitesi "www.gib.gov.tr" üzerinden 7 gün 24 saat ulaşılabiliyor.
İkametgahın bulunduğu yerdeki vergi dairesine kağıt ortamında beyanname verilebilecek. Mali müşavirler üzerinden de e-Beyanname Sistemi'nden kira geliri beyan edilebilecek.
İKİ TAKSİTTE ÖDENECEK
2020 yılında elde edilen kira gelirine ilişkin verilecek yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan gelir vergisi, bu yılın mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenecek. Birinci taksitin, damga vergisiyle birlikte 31 Mart'a, ikinci taksitin ise 31 Temmuz'un resmi tatile rastlaması nedeniyle 2 Ağustos'a kadar ödenmesi gerekiyor.
Vergi, anlaşmalı bankalar ve tüm vergi dairelerinden ödenebiliyor.
Ödenecek gelir vergisi, İnteraktif Vergi Dairesinin "Hesaplamalar" bölümünden yararlanılarak öğrenilebiliyor.