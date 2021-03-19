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19 Mart evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: Evde bakım aylığı hangi illere yattı? e-Devlet sorgulama ekranı!
Evde bakım maaşı yatan iller listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Evde bakım aylığından faydalanan vatandaşların gündeminde evde bakım maaşının yattığı iller bulunuyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirli tarihlerde il il yatırılan evde bakım maaşının mart ayı ödemeleri devam ediyor. Peki, 2021 Mart ayı evde bakım maaşı hangi illere yattı? İşte 18 Mart evde bakım maaşı yatan iller...
Giriş Tarihi: 19.03.2021 10:11 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 10:13
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