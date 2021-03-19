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Haberler Galeri 19 Mart evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: Evde bakım aylığı hangi illere yattı? e-Devlet sorgulama ekranı!

19 Mart evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: Evde bakım aylığı hangi illere yattı? e-Devlet sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşı yatan iller listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Evde bakım aylığından faydalanan vatandaşların gündeminde evde bakım maaşının yattığı iller bulunuyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirli tarihlerde il il yatırılan evde bakım maaşının mart ayı ödemeleri devam ediyor. Peki, 2021 Mart ayı evde bakım maaşı hangi illere yattı? İşte 18 Mart evde bakım maaşı yatan iller...

Giriş Tarihi: 19.03.2021 10:11 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 10:13
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19 Mart evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: Evde bakım aylığı hangi illere yattı? e-Devlet sorgulama ekranı!

Mart ayının sonlarına doğru yaklaştığımız şu günlerde en çok merak edilenlerden biri de evde bakım aylığı oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım maaşının mart ayı ödemeleri başladı. İl il yatırılan evde bakım aylığının bu ay hangi illere yatırıldığı merak ediliyor. Peki, 2021 Mart ayı evde bakım maaşı hangi illere yattı? İşte 18 Mart evde bakım maaşı yatan iller güncel liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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19 Mart evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: Evde bakım aylığı hangi illere yattı? e-Devlet sorgulama ekranı!

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

19 Mart Cuma günü itibarıyla evde bakım maaşı yatan iller şu şekilde:

Bolu, Tokat, Aksaray, Osmaniye, Çanakkale, Samsun, Sakarya, Hatay, Ordu, Antalya, Diyarbakır, Kırıkkale, Balıkesir, Giresun, Adıyaman, Manisa, istanbul, Uşak, Bilecik, Düzce, Erzurum, Konya, Mersin, Zonguldak, Niğde, Rize, Ankara, Bursa, Kahramanmaraş, Edirne, Kocaeli, İzmir, Adana, Afyonkarahisar, Aydın, Isparta, Kars, Karabük, Kayseri.

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19 Mart evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: Evde bakım aylığı hangi illere yattı? e-Devlet sorgulama ekranı!

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIYOR?

Evde bakım maaşı ödemeleri her ay düzenli olarak ayın 15'i ile 30'u arasında yapılıyor.

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19 Mart evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: Evde bakım aylığı hangi illere yattı? e-Devlet sorgulama ekranı!

2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti verilmekte olup 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.657,86 TL'ye yükseldi.

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19 Mart evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: Evde bakım aylığı hangi illere yattı? e-Devlet sorgulama ekranı!

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)