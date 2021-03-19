Mart ayının sonlarına doğru yaklaştığımız şu günlerde en çok merak edilenlerden biri de evde bakım aylığı oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım maaşının mart ayı ödemeleri başladı. İl il yatırılan evde bakım aylığının bu ay hangi illere yatırıldığı merak ediliyor. Peki, 2021 Mart ayı evde bakım maaşı hangi illere yattı? İşte 18 Mart evde bakım maaşı yatan iller güncel liste...