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Haberler Galeri Son dakika açıklandı mı? EYT için 5 formül sistemi masada! Kısmi emeklilik, sigorta, prim tamamlama,

Son dakika açıklandı mı? EYT için 5 formül sistemi masada! Kısmi emeklilik, sigorta, prim tamamlama,

Primlerini ödedikleri halde yaşı dolmadığı için emekli olamayan 700 bin vatandaş, EYT için gelecek açıklamaları bekliyor. Bilindiği üzere EYT'liler için yeni çalışmaların masada olduğu biliniyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için son dakika gelişmeler yaşanıyor. Gelen son dakika açıklamalarına göre; EYT için 5 formül sisteminin masada olduğu konuşuluyor. Konuşulan 5 formül içinde; kısmi emeklilik, prim tamamlanması, sürenin tamamlanması, Almanya Sistemi ve Finlandiya Sistemi yer alıyor. Konuyla ilgili gelişmeleri haberimizde derledik...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.10.2021 00:25 Güncelleme Tarihi: 30.10.2021 00:25
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Son dakika açıklandı mı? EYT için 5 formül sistemi masada! Kısmi emeklilik, sigorta, prim tamamlama,

Son dakika açıklandı mı? EYT için 5 formül sistemi masada. Kısmi emeklilik, sigorta, prim tamamlama, Almanya Sistemi ve Finlandiya Sistemi gibi formüller masaya yatırıldı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için son dakika gelişmeler binlerce vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere son dönemde konuyla ilgili çalışmalar yaşandığı biliniyor. EYT için 5 formül masaya yatırılırken; kısmi emeklilik, prim tamamlanması, sigorta, Almanya Sistemi ve Finlandiya sistemi hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte, EYT hakkındaki son gelişmeler haberimizde...

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Son dakika açıklandı mı? EYT için 5 formül sistemi masada! Kısmi emeklilik, sigorta, prim tamamlama,

EYT İÇİN 5 AYRI FORMÜL

Çalışma Bakanlığı'na Vedat Bilgin'in gelişi ve Bilgin'in EYT konusunda duyarlı olması süreçte umut verici gelişmelerin başlamasına neden oldu. Alınan bilgilere göre EYT için 5 ayrı formül masada. Bunlar kısmi emeklilik, sigortaya bakılması, kademeli emeklilik, prim tamamlama ve Finlandiya modeli. İşte 5 formül ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

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Son dakika açıklandı mı? EYT için 5 formül sistemi masada! Kısmi emeklilik, sigorta, prim tamamlama,

1-) KISMİ EMEKLİLİK

Daha önce de gündeme gelen bu konu bir kez daha masada. 3600 günü olan kadınsa 50, erkekse 55 yaşında emekli olabilecek.

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Son dakika açıklandı mı? EYT için 5 formül sistemi masada! Kısmi emeklilik, sigorta, prim tamamlama,

2-) SİGORTAYA BAKILMASI

EYT'lilerin de en çok istediği mesele sigortaya bakılması da seçenekler arasında. EYT'de çözüm önerisi olarak sigorta süresine bakılıp, yaşa bakılmaması da değerlendiriliyor.

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Son dakika açıklandı mı? EYT için 5 formül sistemi masada! Kısmi emeklilik, sigorta, prim tamamlama,

3-) KADEMELİ EMEKLİLİK

Almanya modeli de olarak lanse edilen bu sistemde emeklilik için yaşı karşılayana kadar her yıl yüzde 2 kesintili emekli maaşı bağlanması masadaki seçenekler arasında güçlü biçimde duruyor.