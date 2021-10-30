Son dakika açıklandı mı? EYT için 5 formül sistemi masada! Kısmi emeklilik, sigorta, prim tamamlama,

Primlerini ödedikleri halde yaşı dolmadığı için emekli olamayan 700 bin vatandaş, EYT için gelecek açıklamaları bekliyor. Bilindiği üzere EYT'liler için yeni çalışmaların masada olduğu biliniyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için son dakika gelişmeler yaşanıyor. Gelen son dakika açıklamalarına göre; EYT için 5 formül sisteminin masada olduğu konuşuluyor. Konuşulan 5 formül içinde; kısmi emeklilik, prim tamamlanması, sürenin tamamlanması, Almanya Sistemi ve Finlandiya Sistemi yer alıyor. Konuyla ilgili gelişmeleri haberimizde derledik...