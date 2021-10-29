HaberlerGaleriEmekli maaşlarında 1.100 TL'ye yakın artış! Onaylandığı an yansıyacak! SSK, Bağ-Kur emeklisi için takvim...
Emekli maaşlarında 1.100 TL'ye yakın artış! Onaylandığı an yansıyacak! SSK, Bağ-Kur emeklisi için takvim...
Milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge zammı için son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrasında çalışmalar başladı. Çalışmalar tüm memurları kapsayacak şekilde yapılıyor. Hazırlanacak yasa taslağı ile sistem devreye girecek. Böylece ünvanlar arasındaki gösterge dengesizliği giderilecek. 3600 ek gösterme hakkında gelinen son durum merak ediliyor. İşte, 3600 ek gösterge son gelişmeler haberimizde...