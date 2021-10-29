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Haberler Galeri Emekli maaşlarında 1.100 TL'ye yakın artış! Onaylandığı an yansıyacak! SSK, Bağ-Kur emeklisi için takvim...

Emekli maaşlarında 1.100 TL'ye yakın artış! Onaylandığı an yansıyacak! SSK, Bağ-Kur emeklisi için takvim...

Milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge zammı için son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrasında çalışmalar başladı. Çalışmalar tüm memurları kapsayacak şekilde yapılıyor. Hazırlanacak yasa taslağı ile sistem devreye girecek. Böylece ünvanlar arasındaki gösterge dengesizliği giderilecek. 3600 ek gösterme hakkında gelinen son durum merak ediliyor. İşte, 3600 ek gösterge son gelişmeler haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.10.2021 21:26 Güncelleme Tarihi: 29.10.2021 21:26
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Emekli maaşlarında 1.100 TL’ye yakın artış! Onaylandığı an yansıyacak! SSK, Bağ-Kur emeklisi için takvim...

Emekli maaşlarında 1.100 TL'ye yakın artış. Onaylandığı an yansıyacak. SSK, Bağ-Kur emeklisi için takvim merak ediliyor. Ağustos ayında toplu sözleşmenin yapılmasının ardından memur ve memur emeklisinin gözü 3600 ek gösterge için atılacak adımlara çevirdi. Çünkü ek göstergelerin 3600'e çıkmasıyla birlikte hem mevcut maaşlar hem de emekli maaşları ile ikramiyelerde önemli artışlar meydana gelecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili çalışmaların başlamasına yönelik talimatları bulunuyor. İşte, 3600 ek gösterge son durum...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli maaşlarında 1.100 TL’ye yakın artış! Onaylandığı an yansıyacak! SSK, Bağ-Kur emeklisi için takvim...

EK GÖSTERGE NEDİR?

Şu günlerde en çok konuşulan konulardan birisi olan ek gösterge memurları ilgilendiren ve onların maaşlarını, emekli aylıklarını ve emekli ikramiyelerini belirleyen bir gösterge rakamı. Memurların maaşları hesaplanırken kullanılan bu rakam yükseldikçe maaş da yükseliyor. Memurların maaşları ve ikramiyeleri hesaplanırken unvanlarına kıdemlerine derecelerine ve ek göstergelerine bakılıyor. Dolayısıyla ek göstergesi 2200 olan bir memura göre 3600 olan bir memurun emekli maaşı yüzde 20-25 daha fazla oluyor. İkramiye de buna göre artıyor.

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Emekli maaşlarında 1.100 TL’ye yakın artış! Onaylandığı an yansıyacak! SSK, Bağ-Kur emeklisi için takvim...

SORUN NEREDEN KAYNAKLANIYOR?

Şu anda bu çalışmaya sebep olan sorun ise unvanlar arasındaki ek gösterge dengesizliğinden kaynaklanıyor. Örneğin bir şube müdürünün ek göstergesi 2200 iken onun emrinde çalışan bir memurun ek göstergesi 3600 olabiliyor. Yapılacak çalışma unvanlar arasındaki ek gösterge dengesizliğinin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

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Emekli maaşlarında 1.100 TL’ye yakın artış! Onaylandığı an yansıyacak! SSK, Bağ-Kur emeklisi için takvim...

DAHA ÖNCE KAPSAM NASILDI?

3600 ek gösterge sorunu önce polis, hemşire, din görevlileri ve öğretmenler için gündeme gelmiş bu konuda bazı çalışmalar da yapılmıştı. Ancak sorunun diğer memurlar içinde ortada olmasıyla kapsamın genişletilmesi gündeme geldi.

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Emekli maaşlarında 1.100 TL’ye yakın artış! Onaylandığı an yansıyacak! SSK, Bağ-Kur emeklisi için takvim...

ÇÖZÜM İÇİN NE YAPILACAK?

Öncelikle 657 sayılı devlet memurları yasasının ek gösterge cetvelindeki tüm unvanlar yeniden değerlendirilmeye alınacak. Dolayısıyla kapsam öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin dışında kalan ünvanların da gözden geçirilmesini sağlayacak.