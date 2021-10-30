Emeklileri heyecanlandıran gelişme! En düşük emekli maaşı 2022'de asgari ücret kadar olacak? Ek ödeme zammı...

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren 2022 zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 2022 Ocak ayında yeni maaşlarına kavuşacak emekliler, ne kadar artış olacağını heyecanla beklerken maaş zammı için flaş talep geldi. TÜED tarafından en düşük emekli aylığının asgari ücret kadar olması talep edilirken ek ödeme artışı için de açıklama yapıldı. Peki, en düşük emekli maaşı 2022'de asgari ücret kadar olacak? Ek ödeme zammı yüzde kaç olacak? İşte son gelişmeler...