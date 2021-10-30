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Emeklileri heyecanlandıran gelişme! En düşük emekli maaşı 2022'de asgari ücret kadar olacak? Ek ödeme zammı...

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren 2022 zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 2022 Ocak ayında yeni maaşlarına kavuşacak emekliler, ne kadar artış olacağını heyecanla beklerken maaş zammı için flaş talep geldi. TÜED tarafından en düşük emekli aylığının asgari ücret kadar olması talep edilirken ek ödeme artışı için de açıklama yapıldı. Peki, en düşük emekli maaşı 2022'de asgari ücret kadar olacak? Ek ödeme zammı yüzde kaç olacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.10.2021 11:06
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Emeklileri heyecanlandıran gelişme! En düşük emekli maaşı 2022’de asgari ücret kadar olacak? Ek ödeme zammı...

Emekli maaşı asgari ücret kadar olacak mı? SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2022 Ocak ayında yeni maaşlarına kavuşacak. Ocak zammı için geri sayım başlarken gözler maaşların ne kadar artacağına çevrildi. En düşük emekli maaşının asgari ücret ile eşitlenmesi talep edilirken konu hakkında araştırmalar da hız kazandı. Peki, en düşük emekli maaşı 2022'de asgari ücret kadar olacak? Ek ödeme zammı %10 artacak mı? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklileri heyecanlandıran gelişme! En düşük emekli maaşı 2022’de asgari ücret kadar olacak? Ek ödeme zammı...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRET KADAR OLACAK MI?

Bilindiği üzere, emekli maaşları Ocak ve Temmuz aylarında altı aylık enflasyon oranına göre belirleniyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) tarafından emekli maaşlarına 'seyyanen zam' yapılması, en düşük emekli maaşının asgari ücret kadar olması talep edildi.

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Emeklileri heyecanlandıran gelişme! En düşük emekli maaşı 2022’de asgari ücret kadar olacak? Ek ödeme zammı...

EK ÖDEME NE KADAR ARTACAK?

Emekli maaşına ek olarak yüzde 4 ödeme alan emekliler, ek ödeme artışının da ne kadar olacağını merak ediyor. En düşük emekli maaşının asgari ücret ile eşitlenmesini talep eden TÜED, yüzde 4 ek ödemenin de yüzde 10'a çıkarılmasını talep etti.

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Emeklileri heyecanlandıran gelişme! En düşük emekli maaşı 2022’de asgari ücret kadar olacak? Ek ödeme zammı...

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DURUM

Milyonlarca çalışan ve emeklinin Ocak'ta geliri artacak. Yeni asgari ücret için Aralık'ta yapılacak komisyon toplantısı beklenirken, memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammında da 2021'in ikinci yarısındaki enflasyon belirleyici olacak.

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Emeklileri heyecanlandıran gelişme! En düşük emekli maaşı 2022’de asgari ücret kadar olacak? Ek ödeme zammı...

Bu yılın son enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2021 yılı enflasyon tahminlerinin yüzde 18.4 olduğunu söyledi.