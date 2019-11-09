Son dakika 3600 ek gösterge açıklamaları: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak?
3600 ek gösterge düzenlemesi heyecanla bekleniyor. 1.6 milyon kişiyi doğrudan etkileyen 3600 ek gösterge ile ilgili son açıklama AK Parti MYK toplantısı sonrası parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik yaptığı açıklamada, konuya pozitif baktılarını belirtti. Çalışmaların sürdüğü 3600 ek göstergenin ilk aşamada polisleri, öğretmenleri, din görevlilerini ve hemşireleri kapsaması bekleniyor. 250 bin kişi ikramiye artışı nedeniyle emeklilik dilekçesini bekletiyor. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Maaşlarda ne kadar artış olacak? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 09.11.2019 17:11Güncelleme Tarihi: 09.11.2019 17:14