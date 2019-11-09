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Bağ-Kur'lu esnafa 2.050 TL işsizlik maaşı! Esnafa işsizlik maaşı şartları neler? Esnaf işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?

Türkiye'de sosyal devlet anlayışı gereği işten çıkarılan işçilere 10 aya kadar işsizlik maaşı ödeniyor. 3 yılda 600 gün prim ödemesi bulunan işçi 1.015 TL ile 2.031 TL arasında değişen işsizlik maaşı ödeneğinden yararlanabiliyor. SSK'lı işçilerin yararlandığı işsizlik maaşı ödeneğinin bir benzeri de Bağ-Kur ödemesi yapan esnaflar için hayata geçecek. Ahilik Sandığı projesi ile ödenecek işsizlik maaşı büyük beğeni kazandı. Yeni yılda başlayacak olan uygulamanın detayları yoğun şekilde aranıyor. Peki, esnafa işsizlik maaşı şartları neler? Esnaf işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? İşte Ahilik Sandığı ile esnafa ödenecek işsizlik maaşına ilişkin merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 09.11.2019 12:28 Güncelleme Tarihi: 09.11.2019 12:34
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Bağ-Kur'lu esnafa 2.050 TL işsizlik maaşı! Esnafa işsizlik maaşı şartları neler? Esnaf işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?

Ahilik Sandığı ile esnafa işsizlik maaşı ödenecek. SSK'lı işçilere, işten çıkarılmaları durumunda ödenen işsizlik maaşı bu uygulama ile Bağ-Kur ödemesi yapan esnafa da ödenmiş olacak. Uygulama Ocak ayında yürürlüğe girecek. Dönemin asgari ücret şartına göre ödemeler değişiklik gösterecek. Peki, esnafa işsizlik maaşı şartları neler? Esnaf işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? Sabah Gazetesi Yazarı ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilenleri açıkladı. İşte detaylar...

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Bağ-Kur'lu esnafa 2.050 TL işsizlik maaşı! Esnafa işsizlik maaşı şartları neler? Esnaf işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?

Sosyal güvenlik mevzuatımızda işverenleri olduğu kadar çalışanları da koruyan düzenlemeler bulunuyor. Bunlardan birisi de işsizlik maaşı.

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Bağ-Kur'lu esnafa 2.050 TL işsizlik maaşı! Esnafa işsizlik maaşı şartları neler? Esnaf işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?

Çalışanlar belli şartları taşıdıklarında işsizlik maaşı alabiliyor. Bunun için son 3 yılda 600 gün prim ödemeleri gerekiyor. Bunların dışında işten kendi istek ve kusuru dışında çıkartılmaları da isteniyor.

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Bağ-Kur'lu esnafa 2.050 TL işsizlik maaşı! Esnafa işsizlik maaşı şartları neler? Esnaf işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?

SSK'lı çalışanların yararlandığı bu haktan Şimdi Bağ-Kur'lular da Ahilik Sandığı sistemi ile yararlanacak. Düzenleme 1 Ocak 2020'den itibaren devreye girecek.

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Bağ-Kur'lu esnafa 2.050 TL işsizlik maaşı! Esnafa işsizlik maaşı şartları neler? Esnaf işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?

NASIL PRİM ÖDENECEK?

Sandık primi, sigortalının prime esas günlük kazançlarından, yüzde 2 sigortalı ve yüzde 1 devlet payı olarak ödenecek. Bu ödeme zorunlu olacak.