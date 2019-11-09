Bağ-Kur'lu esnafa 2.050 TL işsizlik maaşı! Esnafa işsizlik maaşı şartları neler? Esnaf işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?

Türkiye'de sosyal devlet anlayışı gereği işten çıkarılan işçilere 10 aya kadar işsizlik maaşı ödeniyor. 3 yılda 600 gün prim ödemesi bulunan işçi 1.015 TL ile 2.031 TL arasında değişen işsizlik maaşı ödeneğinden yararlanabiliyor. SSK'lı işçilerin yararlandığı işsizlik maaşı ödeneğinin bir benzeri de Bağ-Kur ödemesi yapan esnaflar için hayata geçecek. Ahilik Sandığı projesi ile ödenecek işsizlik maaşı büyük beğeni kazandı. Yeni yılda başlayacak olan uygulamanın detayları yoğun şekilde aranıyor. Peki, esnafa işsizlik maaşı şartları neler? Esnaf işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? İşte Ahilik Sandığı ile esnafa ödenecek işsizlik maaşına ilişkin merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 09.11.2019 12:28 Güncelleme Tarihi: 09.11.2019 12:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





