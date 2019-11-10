SGK resmen duyurdu! 1300 TL verilecek

"Projemize, Ankara, İstanbul ve İzmir'de çocuğuyla birlikte ikamet eden, sigortalı işçi statüsünde tam zamanlı çalışan, 0-24 aylık çocuğu olan ve 0-36 ay çocuk bakımını kapsayan eğitim aldığını diplomayla veya İŞKUR, Mesleki Yeterlilik Kurumu ya da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika ile ispatlayan bakıcı istihdam eden anneler başvurabilecek. Çalışan anne desteği kapsamında aylık yaklaşık 1300 lira (200 avro), engelli çocuğu olan annelere ise aylık 1625 lira (250 avro) civarında mali destek sağlanacak. Bu destek anneler üzerinden belgeli bakıcılara aktarılacak. Proje desteği 3 yıl devam edecek."