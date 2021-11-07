SON DAKİKA! 2022 asgari ücret ve emekliye ne kadar zam olacak? EYT’liler için hangi formüller masada?

Son dakika haberine göre: Önümüzdeki yıl milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak çalışmalara start verildi. Emekliler işçiler, emeklilik için yaş bekleyenler ile memurlar ve çiftçiler için yeni düzenlemeler yolda. Peki 2022 asgari ücret ne kadar olacak? Emekliye seyyanen zam ne kadar olacak? 3600 ek gösterge çalışmalarında son durum ne? EYT'liler için düşünülen formül ne? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Yeni Asır'daki yazısında tüm merak edilen soruları cevapladı.