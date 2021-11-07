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Haberler Galeri SON DAKİKA! 2022 asgari ücret ve emekliye ne kadar zam olacak? EYT’liler için hangi formüller masada?

SON DAKİKA! 2022 asgari ücret ve emekliye ne kadar zam olacak? EYT’liler için hangi formüller masada?

Son dakika haberine göre: Önümüzdeki yıl milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak çalışmalara start verildi. Emekliler işçiler, emeklilik için yaş bekleyenler ile memurlar ve çiftçiler için yeni düzenlemeler yolda. Peki 2022 asgari ücret ne kadar olacak? Emekliye seyyanen zam ne kadar olacak? 3600 ek gösterge çalışmalarında son durum ne? EYT'liler için düşünülen formül ne? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Yeni Asır'daki yazısında tüm merak edilen soruları cevapladı.

Giriş Tarihi: 07.11.2021 09:38 Güncelleme Tarihi: 07.11.2021 09:52
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SON DAKİKA! 2022 asgari ücret ve emekliye ne kadar zam olacak? EYT’liler için hangi formüller masada?

Önümüzdeki yıl milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak çalışmalara start verildi. Emekliler işçiler, emeklilik için yaş bekleyenler ile memurlar ve çiftçiler için yeni düzenlemeler yolda.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SON DAKİKA! 2022 asgari ücret ve emekliye ne kadar zam olacak? EYT’liler için hangi formüller masada?

Önümüzdeki yıl devreye girecek yeni çalışmalar ile milyonlarca çalışan ve emeklinin yüzü gülecek. Ankara'da milyonlarca vatandaşa nefes aldıracak yeni çalışmalar başlatıldı.

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SON DAKİKA! 2022 asgari ücret ve emekliye ne kadar zam olacak? EYT’liler için hangi formüller masada?

Memurlardan emeklilere; işçilerden çiftçilere kadar her kesime dokunan değişiklikler 2022 yılıyla birlikte devreye girecek.

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SON DAKİKA! 2022 asgari ücret ve emekliye ne kadar zam olacak? EYT’liler için hangi formüller masada?

İŞÇİLERE ZAMLI MAAŞ

Kamuda çalışan işçilere yapılan toplu sözleşme zammından sonra sıra asgari ücret artışına geldi. Bu konuda çalışmalar Aralık ayı içinde tamamlanacak.

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SON DAKİKA! 2022 asgari ücret ve emekliye ne kadar zam olacak? EYT’liler için hangi formüller masada?

Gerek hükümet yetkilileri gerekse diğer paydaşlardan gelen açıklamalar asgari ücret artışının, enflasyonun 7-8 puan daha üstünde olacağını gösteriyor.