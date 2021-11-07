Asgari ücret 4.000 TL’ye yaklaşacak! Hesap kitap başladı! AGİ dahil asgari ücret hesabında son durum…

Milyonlarca çalışan asgari ücretle hayatını devam ettiriyor. Yıl sonunun yaklaşması ve enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte gözler asgari ücret zammına çevrildi. Asgari ücretli vatandaşlar her yeni yılda zam alıyor. Tahminlere göre, 2022 yılındaki asgari ücretin 4.000 TL bandına yaklaşması bekleniyor. AGİ dahil asgari ücretle birlikte çalışanların bu yıl büyük bir zam alacağı düşünülüyor. Yüzde 25 zam artışında asgari ücret 3532 liraya çıkacak. Peki; AGİ dahil asgari ücret ne kadar olacak? İşte; 2022 asgari ücret zam hesabı!