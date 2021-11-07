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Haberler Galeri Asgari ücret 4.000 TL’ye yaklaşacak! Hesap kitap başladı! AGİ dahil asgari ücret hesabında son durum…

Asgari ücret 4.000 TL’ye yaklaşacak! Hesap kitap başladı! AGİ dahil asgari ücret hesabında son durum…

Milyonlarca çalışan asgari ücretle hayatını devam ettiriyor. Yıl sonunun yaklaşması ve enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte gözler asgari ücret zammına çevrildi. Asgari ücretli vatandaşlar her yeni yılda zam alıyor. Tahminlere göre, 2022 yılındaki asgari ücretin 4.000 TL bandına yaklaşması bekleniyor. AGİ dahil asgari ücretle birlikte çalışanların bu yıl büyük bir zam alacağı düşünülüyor. Yüzde 25 zam artışında asgari ücret 3532 liraya çıkacak. Peki; AGİ dahil asgari ücret ne kadar olacak? İşte; 2022 asgari ücret zam hesabı!

Giriş Tarihi: 07.11.2021 10:01 Güncelleme Tarihi: 07.11.2021 17:01
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Asgari ücret 4.000 TL’ye yaklaşacak! Hesap kitap başladı! AGİ dahil asgari ücret hesabında son durum…

Asgari ücret zam hesabı netleşiyor. Asgari ücret 4.000 TL'ye yaklaşacak! Hesap kitap başladı. Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücrette ilişkin tahminler gelmeye başladı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, yaptığı açıklamada asgari ücrete yüzde 25-30 zam verileceğini tahmin ettiğini söyledi. Geçtiğimiz yıllarda, enflasyon rakamlarının üzerine 5-6 puan eklenerek asgari ücret belirlenmişti. Bu yıl da aynı hesaba göre, asgari ücret maaş zammının yüzde 30'a çıkabileceği düşünülüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücret 4.000 TL’ye yaklaşacak! Hesap kitap başladı! AGİ dahil asgari ücret hesabında son durum…

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem Türkiye'de milyonların merakla beklediği asgari ücret ve emeklilikte yaşa takılanlar hakkında A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

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Asgari ücret 4.000 TL’ye yaklaşacak! Hesap kitap başladı! AGİ dahil asgari ücret hesabında son durum…

ASGARİ ÜCRET İÇİN YÜZDE 25-30 ZAM

Geçtiğimiz yılları inceledik. Enflasyon rakamlarının üzerine 5-6 puan eklenerek artış yapılmış. Merkez Bankası Başkanı geçtiğimiz günlerde yıl sonu enflasyon oranı 28.4 olarak açıkladı. Asgari ücret artışının yüzde 25-30 arasında olacağını düşünüyorum.

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Asgari ücret 4.000 TL’ye yaklaşacak! Hesap kitap başladı! AGİ dahil asgari ücret hesabında son durum…

EN AZ 3532 TL

Yüzde 25 artış olursa 3532 liraya çıkıyor. Beklentim 3500-3750 TL arasında net bir asgari ücret olması.

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Asgari ücret 4.000 TL’ye yaklaşacak! Hesap kitap başladı! AGİ dahil asgari ücret hesabında son durum…

DEVLET DE DESTEK VERECEK

İşverenin de teşvik edilmesi söz konusu olacak. İşveren ile devlet yükü paylaşacak.