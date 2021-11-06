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EYT'de son dakika gelişmesi! 2000 öncesi sigortalılara müjde! Emeklilikte Yaşa Takılanlar 5 formül gündemde

EYT'de son durum nedir? Sigorta prim gün sayısını doldurup emekli olmak için gerekli yaş süresini bekleyen vatandaşlar, EYT'deki son gelişmeleri yakından takip ediyor. EYT konusunda çeşitli formüller üzerinde duruluyor. Almanya ve Finlandiya modelleri incelenirken, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından EYT için çalışma başlatıldı. EYT ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT'de son durum nedir? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.11.2021 12:48 Güncelleme Tarihi: 06.11.2021 12:48
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EYT’de son dakika gelişmesi! 2000 öncesi sigortalılara müjde! Emeklilikte Yaşa Takılanlar 5 formül gündemde

EYT'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 8 Eylül 1999'da yürürlüğe giren yasa öncesi erkekler 25, kadınlar 20 yıl sigortalılık süresi ve 5.000 günlük prim gün sayısı ile emekli oluyordu. Yapılan düzenlemeyle emeklilik yaşı kadınlarda 58'e, erkeklerde 60'a yükseltilmişti. Prim gün sayısı ise 7.000'e çıkarılmıştı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak adlandırılan EYT ile ilgili çalışmalar başladı. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT'de son durum nedir? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’de son dakika gelişmesi! 2000 öncesi sigortalılara müjde! Emeklilikte Yaşa Takılanlar 5 formül gündemde

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

EYT ile ilgili Ankara'da çalışmalar başlatıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın EYT konusunda çalışmaları devam ederken gözler EYT'nin çıkacağı tarihe çevrildi. EYT çalışmalarının 2022 yılı bitmeden sonuçlanarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulması bekleniyor.

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EYT’de son dakika gelişmesi! 2000 öncesi sigortalılara müjde! Emeklilikte Yaşa Takılanlar 5 formül gündemde

EYT'DEN KİMLER FAYDALANACAK?

EYT yasası 9 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanları kapsayacak. Bir başka deyişle 8 Eylül 1999 son sigorta tarihi olacak. Yıl şartında erkekler için 25 yıllık sigortalılık süresi düşünüldüğünde son tarihte sigortalı olan birisi için yıl şartı 8 Eylül 2024 tarihinde tamamlanacak.

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EYT’de son dakika gelişmesi! 2000 öncesi sigortalılara müjde! Emeklilikte Yaşa Takılanlar 5 formül gündemde

Kadınlar için bu süre 20 yıl olduğu için süre 8 Eylül 2019 tarihinde tamamlandı. Örnek olarak, 6 Kasım 2021 tarihine göre yıl şartını tamamlayanlar 6 Kasım 1996 tarihinden önce sigortalı olan erkek vatandaşları kapsamış olacak. 1996 ile 1999 arasında sigortalı olanlar için ise şart 25 yılı tamamladıklarında dolacak.

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EYT’de son dakika gelişmesi! 2000 öncesi sigortalılara müjde! Emeklilikte Yaşa Takılanlar 5 formül gündemde

HAK SAHİPLERİ

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in aktardığı bilgiye göre, EYT çalışması kapsamında yıl şartı dışında sadece primin dolup dolmadığına bakılırsa, burada işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 gün aranacak.