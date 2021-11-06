EYT'de son dakika gelişmesi! 2000 öncesi sigortalılara müjde! Emeklilikte Yaşa Takılanlar 5 formül gündemde

EYT'de son durum nedir? Sigorta prim gün sayısını doldurup emekli olmak için gerekli yaş süresini bekleyen vatandaşlar, EYT'deki son gelişmeleri yakından takip ediyor. EYT konusunda çeşitli formüller üzerinde duruluyor. Almanya ve Finlandiya modelleri incelenirken, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından EYT için çalışma başlatıldı. EYT ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT'de son durum nedir? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 06.11.2021 12:48 Güncelleme Tarihi: 06.11.2021 12:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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