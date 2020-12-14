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Haberler Galeri 14 Aralık altın, dolar, euro canlı fiyatları: Altın, dolar fiyatları ne kadar olacak? Karar sonrası piyasa...

14 Aralık altın, dolar, euro canlı fiyatları: Altın, dolar fiyatları ne kadar olacak? Karar sonrası piyasa...

Altın, euro ve dolar fiyatları son günlerde düşüş ivmesini sürdürüyor. Yatırım yapmak isteyenler ise en doğru tercihi yapabilmek için uzman yorumlarını yakından takip ediyor. Geçtiğimiz hafta borsa, altın, dolar ve euro yatırımcısına haftalık bazda kazandırdı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,72 kazanımla 463,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,72 artışla 3.076,00 liraya yükseldi. İşte, Altın, dolar fiyatları ne kadar olacak? Karar sonrası piyasa...

Giriş Tarihi: 14.12.2020 21:50 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 22:01
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14 Aralık altın, dolar, euro canlı fiyatları: Altın, dolar fiyatları ne kadar olacak? Karar sonrası piyasa...

14 Aralık altın, dolar, euro canlı fiyatları yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz haftanın ikinci yarısında istihdam verileri ve cari denge rakamlarıyla hareketlenen dolar ve euro, bu sabah saatleri itibarıyla da yönünü hafif yukarı çevirmiş durumda. Yatırımcılar ise en güvenilir yatırım aracını merak ediyor. İşte, altın, dolar fiyatları ne kadar olacak? Karar sonrası piyasa...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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14 Aralık altın, dolar, euro canlı fiyatları: Altın, dolar fiyatları ne kadar olacak? Karar sonrası piyasa...

ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 463 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 462,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 463 liradan, 3 bin 51 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 72 liradan, 422,25 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 426,25 liradan, 2 bin 982 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 2 liradan, bin 491 liradan alınan Yarım Ziynet bin 501 liradan ve 745 liradan alınan Çeyrek Ziynet 750 liradan satıldı.

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14 Aralık altın, dolar, euro canlı fiyatları: Altın, dolar fiyatları ne kadar olacak? Karar sonrası piyasa...

Gram altın 14 Aralık Pazartesi günü 464 TL'den işlem görüyor

Çeyrek altın alış fiyatı 753, satış fiyatı 762 TL,

Yarım altın alış fiyatı 1.507, satış fiyatı 1.524 TL,

Cumhuriyet altını alış fiyatı 3.014,7 satış fiyatı 3.037,70 TL,

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14 Aralık altın, dolar, euro canlı fiyatları: Altın, dolar fiyatları ne kadar olacak? Karar sonrası piyasa...

11 ARALIK ALTIN KAPANIŞ FİYATLARI

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 471,40 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı'da 471,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 471,40 liradan, 3 bin 105 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 126 liradan, 430 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 434 liradan, 3 bin 35 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 55 liradan, bin 518 liradan alınan Yarım Ziynet bin 528 liradan ve 759 liradan alınan Çeyrek Ziynet 764 liradan satılıyor.

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14 Aralık altın, dolar, euro canlı fiyatları: Altın, dolar fiyatları ne kadar olacak? Karar sonrası piyasa...

GEÇTİĞİMİZ HAFTA YATIRIM ARAÇLARI KAZANDIRDI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, en düşük 1.326,13, en yüksek 1.371,00 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,99 artarak 1.370,70 puandan tamamladı.