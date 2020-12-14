14 Aralık altın, dolar, euro canlı fiyatları: Altın, dolar fiyatları ne kadar olacak? Karar sonrası piyasa...

Altın, euro ve dolar fiyatları son günlerde düşüş ivmesini sürdürüyor. Yatırım yapmak isteyenler ise en doğru tercihi yapabilmek için uzman yorumlarını yakından takip ediyor. Geçtiğimiz hafta borsa, altın, dolar ve euro yatırımcısına haftalık bazda kazandırdı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,72 kazanımla 463,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,72 artışla 3.076,00 liraya yükseldi. İşte, Altın, dolar fiyatları ne kadar olacak? Karar sonrası piyasa...