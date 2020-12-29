Son dakika: 2021 emlak vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar? Kim ne kadar MTV ödeyecek?

Son dakika haberi... Ev ve araç sahiplerini yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 2021 yılında geçerli emlak vergisi ve MTV oranları belli oldu. Peki, 2021 emlak vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar, kaç TL oldu? İşte "2021 MTV ne kadar" diye merak edenler için araç silindir hacmine göre yeni tutarlar...