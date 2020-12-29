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Haberler Galeri Son dakika: 2021 emlak vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar? Kim ne kadar MTV ödeyecek?

Son dakika: 2021 emlak vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar? Kim ne kadar MTV ödeyecek?

Son dakika haberi... Ev ve araç sahiplerini yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 2021 yılında geçerli emlak vergisi ve MTV oranları belli oldu. Peki, 2021 emlak vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar, kaç TL oldu? İşte "2021 MTV ne kadar" diye merak edenler için araç silindir hacmine göre yeni tutarlar...

Giriş Tarihi: 29.12.2020 11:05 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 13:32
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Son dakika: 2021 emlak vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar? Kim ne kadar ödeyecek?
Son dakika: 2021 emlak vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar? Kim ne kadar ödeyecek?

Son dakika... Ocak ayıyla birlikte Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve emlak vergisinde artış olacak. Her yıl iki taksit şeklinde ödenen MTV'nin yeni zam oranı açıklandı. Yılbaşı için geri sayım başlarken, en çok merak edilenler arasında emlak vergisi ve MTV oranları yer aldı. Peki, 2021 emlak vergisi ve MTV ne kadar? Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? İşte 2021 MTV ödeme tutarları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: 2021 emlak vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar? Kim ne kadar ödeyecek?
Son dakika: 2021 emlak vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar? Kim ne kadar ödeyecek?

2021 EMLAK VERGİSİ NE KADAR?

2021 yılında emlak vergisi yüzde 4.55 artışla uygulanacak.

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Son dakika: 2021 emlak vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar? Kim ne kadar ödeyecek?
Son dakika: 2021 emlak vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar? Kim ne kadar ödeyecek?

2021 MTV ORANLARI NE KADAR?

2021'de en düşük MTV 109 TL, en yüksek MTV ise 50 bin 107 TL olarak uygulanacak.

İşte yeni MTV oranları:

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Son dakika: 2021 emlak vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar? Kim ne kadar ödeyecek?
Son dakika: 2021 emlak vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar? Kim ne kadar ödeyecek?
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Son dakika: 2021 emlak vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar? Kim ne kadar ödeyecek?
Son dakika: 2021 emlak vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar? Kim ne kadar ödeyecek?

MTV TAKSİT ÖDEME NE ZAMAN?

GİB tarafından yayımlanan takvime göre, MTV ödemeleri iki dönemde gerçekleştiriliyor. İlk taksit 1-31 Ocak'ta, ikinci taksit ise 1-31 Temmuz'da ödenecek.