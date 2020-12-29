Milyonlar dikkat! Net brüt asgari ücret ne kadar oldu? 2021 asgari ücret ve AGİ ücretleri kaç TL? Zam oranı...

Asgari ücret için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Aralık ayında yapılan görüşmeler neticesine yeni asgari ücret rakamı belli oldu. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2021 asgari ücret hakkında detaylar belli oldu. Net ve brüt asgari ücret rakamı, AGİ miktarları ile asgari ücretin işeverene maliyeti konusunda merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, net brüt asgari ücret ne kadar oldu? 2021 asgari ücret ve AGİ ücretleri kaç TL? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 29.12.2020 10:33 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 10:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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