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29 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Milyonlar dikkat! Net brüt asgari ücret ne kadar oldu? 2021 asgari ücret ve AGİ ücretleri kaç TL? Zam oranı... Milyonlar dikkat! Net brüt asgari ücret ne kadar oldu? 2021 asgari ücret ve AGİ ücretleri kaç TL? Zam oranı... Asgari ücret için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Aralık ayında yapılan görüşmeler neticesine yeni asgari ücret rakamı belli oldu. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2021 asgari ücret hakkında detaylar belli oldu. Net ve brüt asgari ücret rakamı, AGİ miktarları ile asgari ücretin işeverene maliyeti konusunda merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, net brüt asgari ücret ne kadar oldu? 2021 asgari ücret ve AGİ ücretleri kaç TL? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 29.12.2020 10:33 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 10:50
Asgari ücret ne kadar oldu? Asgari Ücret Tespit Komisyonunda hükümet ve işveren heyetlerinin oy çokluğuyla yeni rakam belli oldu. Yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücrette net-brüt rakamlar açıklandı. Heyecanla beklenen asgari ücret hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, net brüt asgari ücret ne kadar oldu? 2021 asgari ücret ve AGİ fiyatları kaç TL? Zam oranı nedir? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR? (NET-BRÜT)
2021 yılında geçerli asgari ücrete %21,56 artış yapıldı. Buna göre, asgari ücret brüt 3.577,50 TL, net 2.825,90 TL oldu.
Brüt: 3.577,50 TL
Damga vergisi: 27,15 TL
İşsizlik sigortası: 35,78 TL
SGK primi: 500,85 TL
Gelir vergisi: 187,82 TL
Net: 2.825,90 TL 2021 AGİ NE KADAR?
Bekar: 268,31 TL
Evli eşi çalışmayan: 321,98 TL
Evli eşi çalışmayan, 1 çocuklu: 362,22 TL
Evli eşi çalışmayan, 2 çocuklu: 402,47 TL
Evli eşi çalışmayan, 3 çocuklu: 456,13 TL
AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Bekar çocuksuz işçi: 2 bin 825 lira 90 kuruş
Evli eşi çalışmayan işçi: 2 bin 879 lira 57 kuruş
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu işçi: 2 bin 919 lira 81 kuruş
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu işçi: 2 bin 960 lira 6 kuruş
Evli eşi çalışmayan üç çocuklu işçi: 3 bin 13 lira 72 kuruş