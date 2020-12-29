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29 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri 29 Aralık emekli maaşı yattı mı? SSK Bağ-Kur memur emekli maaşı ne zaman yatacak? Erken ödeme takvimi... 29 Aralık emekli maaşı yattı mı? SSK Bağ-Kur memur emekli maaşı ne zaman yatacak? Erken ödeme takvimi... Son dakika... Emekli maaşı ne zaman yatacak? Milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş ödemeleri için son dakika açıklaması geldi. Emekli sandığı kapsamında aylık alan kişiler, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ödemelerin erken yapılıp yapılmayacağını merak ediyordu. Peki, 29 Aralık emekli maaşı yattı mı? SSK Bağ-Kur memur emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte maaş ödeme takvimi... Giriş Tarihi: 29.12.2020 13:01 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 13:10
Son dakika... Emekli maaşı yattı mı? SSK Bağ-Kur memur emeklisine müjdeli haber geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sokağa çıkma yasağı nedeniyle Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların aylıklarının erken ödeneceğini açıkladı. Bu gelişmelerin ardından ödemelerin hangi tarihte yapılacağı konusunda araştırmalar başladı. Peki, 29 Aralık emekli maaşı yattı mı? SSK Bağ-Kur memur emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte maaş ödeme takvimi...
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'da başlayıp, 4 Ocak 2021 Pazartesi gününe kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların kısıtlama günlerine denk gelen aylıklarının erken ödeneceğini açıkladı.
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Emekli Sandığı kapsamında aylık alan emekli, dul ve yetimlerin aylıklarının her ayın 1'i ila 5'i arasında ödendiğini hatırlatan Bakan Selçuk,
"Ocak ayının 1'i ve 3'ü arasında ödenecek olan emekli sandığı aylıklarını sokağa çıkma kısıtlamasından önce ödüyoruz. Böylece banka şubelerinde, kısıtlama sonrası yaşanabilecek yoğunluğun da önüne geçmiş olacağız" dedi. Bu kapsamda aylıklarını her ayın; 1'inci günü almakta olanlara bugün, 2'nci ve 3'üncü günü almakta olanlara 30 Aralık 2020 Çarşamba günü, 4'üncü ve 5'inci günde ödenmekte olanlara ise kendi ödeme günlerinde, yani 4 ve 5 Ocak 2021'de ödeme yapılacak. EMEKLİ MAAŞI 2021 OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Emeklilerin büyük merakla beklediği Ocak zammı şekillenmeye başladı. Yeni emekli maaşı ne kadar olacak? sorusunun yanıtı verildi. Ocak'ta emeklilerin hem maaşları hem ek ödeme tutarları yükselecek. İşte emeklinin merak ettiği bütün detaylar...
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 527 liraya varan artış yaşanacak.
Ocak'ta emeklilerin hem maaşları hem ek ödemeleri artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına bu yılın ikinci 6 aylık enflasyonu oranında zam yapılırken; memur emeklilerine yüzde 3 artış ve ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.