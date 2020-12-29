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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Emlak vergisi ve MTV vergileri ne kadar oldu? 2021 emlak vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar? Kim ne kadar MTV ödeyecek?

Son dakika: Emlak vergisi ve MTV vergileri ne kadar oldu? 2021 emlak vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar? Kim ne kadar MTV ödeyecek?

A Haber
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Giriş: 29.12.2020 13:21
Güncelleme:29.12.2020 13:31
Son dakika haberi... Ev ve araç sahiplerini yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 2021 yılında geçerli emlak vergisi ve MTV oranları belli oldu. Peki, 2021 emlak vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar, kaç TL oldu? İşte "2021 MTV ne kadar" diye merak edenler için araç silindir hacmine göre yeni tutarlar... A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.

Son dakika haberi... Ev ve araç sahiplerini yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 2021 yılında geçerli emlak vergisi ve MTV oranları belli oldu. Peki, 2021 emlak vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar, kaç TL oldu? İşte "2021 MTV ne kadar" diye merak edenler için araç silindir hacmine göre yeni tutarlar... A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.

Son dakika: 2021 emlak vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar? Kim ne kadar MTV ödeyecek? SON DAKİKA: 2021 EMLAK VERGİSİ VE MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NE KADAR? KİM NE KADAR MTV ÖDEYECEK?
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