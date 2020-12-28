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Haberler Galeri Son dakika: 2021 AGİ fiyatları ne kadar oldu? Bekar, evli, eşi çalışmayan-çalışan 1-2-3-4 çocuklu AGİ tablosu...

Son dakika: 2021 AGİ fiyatları ne kadar oldu? Bekar, evli, eşi çalışmayan-çalışan 1-2-3-4 çocuklu AGİ tablosu...

Son dakika... 2021 AGİ ücretleri ne kadar oldu? Asgari ücret zam oranı ile birlikte 2021 yılında geçerli olacak Asgari Geçim İndirimi de son halini aldı. Çalışanların medeni durumu ve çocuk sayısına göre hesaplanan AGİ, asgari ücretin yıllık brüt tutarına göre belirlenmektedir. Yeni AGİ ücretleri hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 AGİ fiyatları ne kadar oldu? Bekar, evli, eşi çalışmayan-çalışan 1-2-3-4 çocuklu AGİ ücretleri kaç TL? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 28.12.2020 11:57 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 12:28
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Son dakika: 2021 AGİ fiyatları ne kadar oldu? Bekar, evli, eşi çalışmayan-çalışan 1-2-3-4 çocuklu AGİ tablosu...

Son dakika... 2021 AGİ ne kadar oldu? Asgari Geçim İndirimi olarak bilinen AGİ hesaplamasında ilk olarak çalışann medeni durumuna bakılıyor. Buna göre, çalışanın bekar olup olmadığı, eşinin çalışıp çalışmadığı ve çocuk olup olmadığı varsa kaç tane olduğu AGİ hesaplamasında kullanılıyor. 3, 4 ve 5. çocuğa kadar AGİ miktarı artış gösterir. Yani en yüksek AGİ ödemesini eşi çalışmayan 3, 4 ve 5 çocuklu çalışanlar alır. Peki, 2021 AGİ fiyatları ne kadar oldu? İşte bekar, evli, eşi çalışmayan-çalışan 1-2-3-4 çocuklu 2021 AGİ tablosu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: 2021 AGİ fiyatları ne kadar oldu? Bekar, evli, eşi çalışmayan-çalışan 1-2-3-4 çocuklu AGİ tablosu...

2021 AGİ MİKTARI NE KADAR OLDU?

Yeni asgari ücret ile birlikte AGİ miktarı da değişti. İşte 2021 AGİ tablosu

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Son dakika: 2021 AGİ fiyatları ne kadar oldu? Bekar, evli, eşi çalışmayan-çalışan 1-2-3-4 çocuklu AGİ tablosu...

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk toplantı sonrası 2021 yılı asgari ücretini açıkladı. Buna göre, 2021 asgari ücrete yüzde 21,56 oranında zam yapıldı ve brüt 3.577,50, net 2.825,90 kuruş olarak belirlendi.

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Son dakika: 2021 AGİ fiyatları ne kadar oldu? Bekar, evli, eşi çalışmayan-çalışan 1-2-3-4 çocuklu AGİ tablosu...

AGİ NEDİR?

AGİ, devletin çalışana ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere bakarak (eşi, çocukları…) ödediği vergi iadesi olarak biliniyor.

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Son dakika: 2021 AGİ fiyatları ne kadar oldu? Bekar, evli, eşi çalışmayan-çalışan 1-2-3-4 çocuklu AGİ tablosu...

AGİ, ASGARİ ÜCRETİN İÇİNDE Mİ?

1 Ocak 2016'dan itibaren geçerli olan bekar veya eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde AGİ yer almaktadır. Ancak eşin çalışması ve çocuk durumuna göre artan AGİ ücretinin ayrı bir şekilde ödenmesi gerekiyor.