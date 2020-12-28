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Son dakika: 2021 AGİ fiyatları ne kadar oldu? Bekar, evli, eşi çalışmayan-çalışan 1-2-3-4 çocuklu AGİ tablosu...
Son dakika... 2021 AGİ ücretleri ne kadar oldu? Asgari ücret zam oranı ile birlikte 2021 yılında geçerli olacak Asgari Geçim İndirimi de son halini aldı. Çalışanların medeni durumu ve çocuk sayısına göre hesaplanan AGİ, asgari ücretin yıllık brüt tutarına göre belirlenmektedir. Yeni AGİ ücretleri hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 AGİ fiyatları ne kadar oldu? Bekar, evli, eşi çalışmayan-çalışan 1-2-3-4 çocuklu AGİ ücretleri kaç TL? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 28.12.2020 11:57 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 12:28
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