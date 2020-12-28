Son dakika... 2021 AGİ ne kadar oldu? Asgari Geçim İndirimi olarak bilinen AGİ hesaplamasında ilk olarak çalışann medeni durumuna bakılıyor. Buna göre, çalışanın bekar olup olmadığı, eşinin çalışıp çalışmadığı ve çocuk olup olmadığı varsa kaç tane olduğu AGİ hesaplamasında kullanılıyor. 3, 4 ve 5. çocuğa kadar AGİ miktarı artış gösterir. Yani en yüksek AGİ ödemesini eşi çalışmayan 3, 4 ve 5 çocuklu çalışanlar alır. Peki, 2021 AGİ fiyatları ne kadar oldu? İşte bekar, evli, eşi çalışmayan-çalışan 1-2-3-4 çocuklu 2021 AGİ tablosu...