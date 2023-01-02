02 Ocak 2023, Pazartesi
Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyon rakamları bugün mü, yarın mı belli olacak? TEFE-TÜFE...
Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Birçok kalemde maaşların şekillenmesinde etkili olan enflasyon rakamları için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından 2023 yılının ilk yarısının zam oranı netleşecek. Peki, Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyon rakamları bugün mü, yarın mı belli olacak? TEFE-TÜFE...
Giriş Tarihi: 02.01.2023 09:40 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 09:40
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