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Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyon rakamları bugün mü, yarın mı belli olacak? TEFE-TÜFE...

Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Birçok kalemde maaşların şekillenmesinde etkili olan enflasyon rakamları için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından 2023 yılının ilk yarısının zam oranı netleşecek. Peki, Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyon rakamları bugün mü, yarın mı belli olacak? TEFE-TÜFE...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.01.2023 09:40 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 09:40
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Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyon rakamları bugün mü, yarın mı belli olacak? TEFE-TÜFE...

Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyon rakamları bugün mü, yarın mı belli olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli ve memurun maaş zammı gelecek enflasyon oranları ile netleşecek. Peki, Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyon rakamları bugün mü, yarın mı belli olacak? TEFE-TÜFE...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyon rakamları bugün mü, yarın mı belli olacak? TEFE-TÜFE...

TÜİK aralık ayı enflasyon oranı hafta içinde açıklanacak. Geçtiğimiz ayın rakamları aylık bazda yüzde 2,88 yıllık olarak yüzde 84,39 olarak gerçekleşti.

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Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyon rakamları bugün mü, yarın mı belli olacak? TEFE-TÜFE...

Enflasyon Kasım ayında aylık bazda yüzde 2,88 yıllık olarak yüzde 84,39 olarak gerçekleşti.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.

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Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyon rakamları bugün mü, yarın mı belli olacak? TEFE-TÜFE...

Ekim ayı enflasyon rakamları sonrası, emekli ve memur zammı için belirleyici olacak 4 aylık enflasyon verisi netleşti. Buna göre 4 aylık enflasyon verisi 10,84 olurken, bu rakam aynı zamanda SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı oldu. Memur zam oranı ise 4 aylık yüzde 11,84 olarak netleşti.

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Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyon rakamları bugün mü, yarın mı belli olacak? TEFE-TÜFE...

ARALIK ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK kurumsal veri takvimi üzerinden Tüketici Fiyat Endeksi ne zaman açıklanacak belli oldu. Bu bağlamda, TÜFE – ÜFE 3 Ocak 2022 salı günü saat 10.00'da açıklanacak.