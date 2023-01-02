02 Ocak 2023, Pazartesi
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ŞOK market işaret fişeğini yaktı! Diğer marketler de aynı uygulamaya gider mi? Aydın Ağaoğlu A Haber'de çağrıda bulundu: Bu karar tek başına kalmamalı
Son dakika haberi... Bakanlığın uyarısının ardından ilk hamle geldi. ŞOK market Ocak ayında bin farklı üründe fiyat sabitledi. Peki diğer marketler de aynı uygulamaya gider mi? Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, diğer marketlere de çağrıda bulundu.