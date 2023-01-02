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Haberler Galeri EYT'linin cebi bayram edecek! 10.000 TL promosyon + 2 maaş! Mart ayı SSK, Bağkur ve 4C'li kazançla geçecek! Emekli aylığı, promosyon, ek maaş...

EYT'linin cebi bayram edecek! 10.000 TL promosyon + 2 maaş! Mart ayı SSK, Bağkur ve 4C'li kazançla geçecek! Emekli aylığı, promosyon, ek maaş...

Heyacanla beklenen EYT düzenlemesi için detayları Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Milyonlarca EYT'li Ocak ayının ilk iş gününde başvurular başladı. EYT düzenlemesinin Meclis'te onaylanmasının ardından maaş ödemeleri hesaplara geçecek. Kapsam içinde yer alan vatandaşlar emekli maaş tutarlarını merak ediyor. Diğer yandan promosyon, ek maaş, bayram ikramiyesi ve izin parası gibi ödemelerle EYT'li 2023 yılına kazançlı başlamış olacak. İşte, EYT'liler için kazanç takvimi!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.01.2023 10:39 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 10:49
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EYT’linin cebi bayram edecek! 10.000 TL promosyon + 2 maaş! Mart ayı kazançla geçecek! Emekli aylığı, promosyon, ek maaş...

SON DAKİKA! Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlar için düzenlemenin Meclis'e geleceği tarih merak ediliyor. Düzenlemenin Meclis'te onaylanmasının ardından Mart ayında maaşların hesaplarda olması bekleniyor. Hal böyle olunca, EYT'li ne kadar maaş alacak? EYT'li emekli aylığı ne zaman hesaplara yatacak? sorularına yanıt aranmaya başladı. İşte, Emeklilikte yaşa takılanlar için tüm gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’linin cebi bayram edecek! 10.000 TL promosyon + 2 maaş! Mart ayı kazançla geçecek! Emekli aylığı, promosyon, ek maaş...

Akıllarda kalan soruların cevaplarını Faruk Erdem verdi:

"EYT'de yoğunluğun azalmasının sebebi aslında ucuz borçlanma başvurularının tamamlanmasıdır. Borçlanma devam ediyor ama miktar yükseldi. Yeni yılla birlikte 25 bin doğumda 35 bin lira fark olacak. Yasanın çıkmasından sonra ciddi bir yoğunluk yaşanacak. e-Devlet'ten başvuru yapılmasına rağmen gitmek isteyen çok olacak. Biz biraz sağlamcı bir yaklaşım tarzına sahibiniz.

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EYT’linin cebi bayram edecek! 10.000 TL promosyon + 2 maaş! Mart ayı kazançla geçecek! Emekli aylığı, promosyon, ek maaş...

Bundan sonra sakin bir şekilde Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekleyeceğiz. EYT'linin 7 kazancı olacak. Çalışan EYT'liler açısından baktığımız zaman bir işten çıkma süreci başlayacak. Çünkü emeklilik işlemlerini yapabilmek için işten ayrılmak gerekiyor. Belki yasaya bu konulabilir çıkmaya gerek kalmayabilir ama mevcut durumda işten ayrılmak gerekecek.

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EYT’linin cebi bayram edecek! 10.000 TL promosyon + 2 maaş! Mart ayı kazançla geçecek! Emekli aylığı, promosyon, ek maaş...

İşte çıkış yapıldığı zaman tazminat hakkı doğuyor. Emeklilik sebebiyle istifa eden herkes tazminat alır bu da yasayla koruna bir haktır. Bunun yanında emekli aylığı hakkı kazanılacak. Eğer çalışmaya devam edecekseniz da maaş almaya devam edilecek. Çift maaş alma durumu söz konusu olacak. Birikmiş izinler var bunların parasını alacaklar.

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EYT’linin cebi bayram edecek! 10.000 TL promosyon + 2 maaş! Mart ayı kazançla geçecek! Emekli aylığı, promosyon, ek maaş...

Emeklilik hakkının gelmesiyle birlikte banka promosyonu alma durumu olacak. Şu anda emekli promosyonları 7 bin 500 lirayı geçmiş durumda. Ama yeni emekli olacak 2 milyon 250 bin kişinin de olmasıyla bankalar arasında ciddi bir rekabet olacaktır. Burada promosyonun 10 bin liraya kadar çıkmasını bekliyorum.