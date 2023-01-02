HaberlerGaleriEYT'linin cebi bayram edecek! 10.000 TL promosyon + 2 maaş! Mart ayı SSK, Bağkur ve 4C'li kazançla geçecek! Emekli aylığı, promosyon, ek maaş...
EYT'linin cebi bayram edecek! 10.000 TL promosyon + 2 maaş! Mart ayı SSK, Bağkur ve 4C'li kazançla geçecek! Emekli aylığı, promosyon, ek maaş...
Heyacanla beklenen EYT düzenlemesi için detayları Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Milyonlarca EYT'li Ocak ayının ilk iş gününde başvurular başladı. EYT düzenlemesinin Meclis'te onaylanmasının ardından maaş ödemeleri hesaplara geçecek. Kapsam içinde yer alan vatandaşlar emekli maaş tutarlarını merak ediyor. Diğer yandan promosyon, ek maaş, bayram ikramiyesi ve izin parası gibi ödemelerle EYT'li 2023 yılına kazançlı başlamış olacak. İşte, EYT'liler için kazanç takvimi!