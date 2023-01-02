EYT'linin cebi bayram edecek! 10.000 TL promosyon + 2 maaş! Mart ayı SSK, Bağkur ve 4C'li kazançla geçecek! Emekli aylığı, promosyon, ek maaş...

İşte çıkış yapıldığı zaman tazminat hakkı doğuyor. Emeklilik sebebiyle istifa eden herkes tazminat alır bu da yasayla koruna bir haktır. Bunun yanında emekli aylığı hakkı kazanılacak. Eğer çalışmaya devam edecekseniz da maaş almaya devam edilecek. Çift maaş alma durumu söz konusu olacak. Birikmiş izinler var bunların parasını alacaklar.