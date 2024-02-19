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Haberler Galeri Silivri ve Tekirdağ'da 5 yeni doğal gaz keşfi! A Haber görüntüledi

Silivri ve Tekirdağ'da 5 yeni doğal gaz keşfi! A Haber görüntüledi

Trakya'da piyasa değeri 3 milyar lira olan 300 milyon metreküp doğal gaz rezervi bulundu. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, doğal gazın çıkarıldığı o kuyulardan birinden detayları aktardı. Ne zaman piyasaya sürülecek? TBNG CEO'su Sinan Fırat A Haber canlı yayınında yanıtladı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 19.02.2024 13:09 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 13:12
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Silivri ve Tekirdağ’da 5 yeni doğal gaz keşfi! A Haber görüntüledi

Yerli ve milli doğal gaz için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda İstanbul sınırları içerisindeyiz, Silivri'deyiz.

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Silivri ve Tekirdağ’da 5 yeni doğal gaz keşfi! A Haber görüntüledi

Burada tam 300 milyon metreküplük bir doğal gaz rezervi bulunduğu iki kuyuda sondaj çalışmalarına başlanmış durumda ve yakın zamanda bu bulunan doğal gazın üretimine başlanacak.

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Silivri ve Tekirdağ’da 5 yeni doğal gaz keşfi! A Haber görüntüledi

Kuyunun önemi ne? Ne zaman piyasaya sürülecek? TBNG CEO'su Sinan Fırat A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.


İşte o açıklamalardan satır başları;

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Silivri ve Tekirdağ’da 5 yeni doğal gaz keşfi! A Haber görüntüledi

"ÜLKE EKONOMİSİNE KAZANDIRACAĞIZ"

Değirmenköy'deki doğal gaz arama sahamızdayız. Burada keşif yaptığımız 300 milyon metreküp doğal gazı çok kısa süre içerisinde üretime alacağız. Aslında ülke ekonomimize kazandıracağız.

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Silivri ve Tekirdağ’da 5 yeni doğal gaz keşfi! A Haber görüntüledi

Ülkemizde enerjideki dışa bağımlılığı azaltmak için yoğun bir çaba sarf ediliyor.

Biz de özel sektör öncüsü olarak Türkiye Petrolleri ile birlikte aynı bölgede yan yana parsellerde üretim yapıyoruz.