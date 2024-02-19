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Haberler Galeri Emekli ve çalışanlara rekor ek ödeme! Paranın evinize girmesi için banka ile görüşmek şart! Ay sonu gelmeden IBAN’dan 31.300 hesaplarda…

Emekli ve çalışanlara rekor ek ödeme! Paranın evinize girmesi için banka ile görüşmek şart! Ay sonu gelmeden IBAN’dan 31.300 hesaplarda…

Banka promosyonları hızla yükselişini sürdürüyor. Emeklilerin maaşlarına yapılan zamın etkisiyle bankalar, ödemelerini artırmak için adımlar atarken, kamu çalışanlarına özel olarak sunulan yüksek promosyon miktarlarıyla da dikkat çekiyor. Bu cazip teklifler, banka müşterileri arasında memnuniyetle karşılanıyor ve ek gelir kaynakları sunuyor. İşte vatandaşların yüzünü güldürecek olan promosyon ödemeleri…

Giriş Tarihi: 19.02.2024 16:05 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 16:11
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Emekli ve çalışanlara rekor ek ödeme! Paranın evinize girmesi için banka ile görüşmek şart! Ay sonu gelmeden IBAN’dan 31.300 hesaplarda…

Takvim'den Çığıl Ön Yener'in haberine göre, Türkiye genelinde bankaların çalışanlara ve emeklilere sunduğu promosyon imkanları, artan maaşlarla birlikte giderek daha cazip hale geliyor. Son dönemde özellikle kamu sektörü çalışanları ve emekliler için yapılan promosyon anlaşmaları, dikkat çekici rakamlara ulaşarak vatandaşların yüzünü güldürüyor. Bankaların sağladığı bu ek avantajlar, çalışanlar ve emekliler arasında memnuniyetle karşılanıyor ve finansal ihtiyaçlarına katkıda bulunuyor.

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Emekli ve çalışanlara rekor ek ödeme! Paranın evinize girmesi için banka ile görüşmek şart! Ay sonu gelmeden IBAN’dan 31.300 hesaplarda…

EĞİTİM SEKTÖRÜNDEN REKOR PROMOSYON ANLAŞMASI

Hatay'ın Altınözü ilçesinden gelen son haber, öğretmenler ve milli eğitim çalışanları için yapılan 36 aylık maaş promosyon anlaşmasının 31 bin 300 lira olarak belirlendiğini duyurdu. Bu rakam, sektördeki en yüksek promosyon ödemelerinden biri olarak kayıtlara geçti. Mart ayı maaş ödemelerinin ardından, öğretmenler ve diğer personelin hesaplarına tek seferde yatırılacak olan bu tutar, eğitim camiasında memnuniyetle karşılandı.

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Emekli ve çalışanlara rekor ek ödeme! Paranın evinize girmesi için banka ile görüşmek şart! Ay sonu gelmeden IBAN’dan 31.300 hesaplarda…

PROMOSYON ÖDEMELERİ NASIL BELİRLENİYOR?

Kamu kurumları ile bankalar arasında yapılan promosyon anlaşmaları, 2007/21 sayılı Promosyon Genelgesi'ne göre, üç kişilik bir komisyon tarafından değerlendiriliyor. Anlaşmalar genellikle 3 yıl süreyle yapılırken, bu sürenin en az 2 en fazla 5 yıl olması gerekiyor. Özellikle üniversitelerde yapılan anlaşmalarda 3 yıl için 41 bin 500, 4 yıl için 45 bin lira gibi rekor tutarlar ortaya çıkmıştı.

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Emekli ve çalışanlara rekor ek ödeme! Paranın evinize girmesi için banka ile görüşmek şart! Ay sonu gelmeden IBAN’dan 31.300 hesaplarda…

EMEKLİLERİN PROMOSYON SEVİNCİ

Emekliler için de bankalar tarafından sunulan promosyon tutarları, son kampanyalarla birlikte 15 bin liraya kadar yükseldi. Maaşların yüzde 49.25 oranında artmasıyla birlikte, emeklilere yönelik promosyon kampanyalarının önümüzdeki dönemde daha da genişlemesi ve tutarların artması bekleniyor.

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Emekli ve çalışanlara rekor ek ödeme! Paranın evinize girmesi için banka ile görüşmek şart! Ay sonu gelmeden IBAN’dan 31.300 hesaplarda…

BANKALARIN EMEKLİLERE SUNDUĞU PROMOSYONLAR

Bankalar, emeklilere, dul ve yetimlere maaş aralıklarına göre farklı promosyon ödemeleri yapıyor. Ödemeler, 3.500 liradan az maaş alanlardan, 10.000 liradan fazla maaş alanlara kadar değişiklik gösteriyor. Ayrıca, kredi kartı harcamaları, otomatik fatura ödeme talimatları gibi ek ödüllerle promosyonlar daha da cazip hale getiriliyor.