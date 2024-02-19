19 Şubat 2024, Pazartesi
Emekli ve çalışanlara rekor ek ödeme! Paranın evinize girmesi için banka ile görüşmek şart! Ay sonu gelmeden IBAN’dan 31.300 hesaplarda…
Banka promosyonları hızla yükselişini sürdürüyor. Emeklilerin maaşlarına yapılan zamın etkisiyle bankalar, ödemelerini artırmak için adımlar atarken, kamu çalışanlarına özel olarak sunulan yüksek promosyon miktarlarıyla da dikkat çekiyor. Bu cazip teklifler, banka müşterileri arasında memnuniyetle karşılanıyor ve ek gelir kaynakları sunuyor. İşte vatandaşların yüzünü güldürecek olan promosyon ödemeleri…
Giriş Tarihi: 19.02.2024 16:05 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 16:11
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