Emekli ve çalışanlara rekor ek ödeme! Paranın evinize girmesi için banka ile görüşmek şart! Ay sonu gelmeden IBAN’dan 31.300 hesaplarda…

PROMOSYON ÖDEMELERİ NASIL BELİRLENİYOR?

Kamu kurumları ile bankalar arasında yapılan promosyon anlaşmaları, 2007/21 sayılı Promosyon Genelgesi'ne göre, üç kişilik bir komisyon tarafından değerlendiriliyor. Anlaşmalar genellikle 3 yıl süreyle yapılırken, bu sürenin en az 2 en fazla 5 yıl olması gerekiyor. Özellikle üniversitelerde yapılan anlaşmalarda 3 yıl için 41 bin 500, 4 yıl için 45 bin lira gibi rekor tutarlar ortaya çıkmıştı.