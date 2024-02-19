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Haberler Galeri 4A, 4B, 4C fark etmeden yararlanacak! Salı, perşembe hesaplara yatacak! Miktarlar yenilendi: TCKN sonu 0-2-4-6-8 olanlar...

4A, 4B, 4C fark etmeden yararlanacak! Salı, perşembe hesaplara yatacak! Miktarlar yenilendi: TCKN sonu 0-2-4-6-8 olanlar...

Emeklilik sürecine girenler ve emeklilik başvurusu yapacak olanlar için sevindirici bir haber var. Bayram ikramiyelerine yapılan yüzde 50'lik zam, yeni emekli adaylarını da kapsayacak şekilde genişletildi. Ancak, bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin dikkat etmeleri gereken belirli tarihler bulunuyor. Bununla birlikte, kamu çalışanları ve emekliler için promosyon fırsatlarının artması, emekliye ödenecek ek gelir fırsatlarını da çoğaltıyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.02.2024 09:20
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4A, 4B, 4C fark etmeden yararlanacak! Salı, perşembe hesaplara yatacak! Miktarlar yenilendi: TCKN sonu 0-2-4-6-8 olanlar...

Son zamanlarda, bankaların çalışanlara ve emeklilere yönelik promosyon imkanları sunması dikkat çekiyor. Emeklilere özel promosyon kampanyaları hareketlenirken, kamu sektöründe yenilenen sözleşmelerde de önemli rakamlar ortaya çıkıyor. Bankalar, müşterilerine ek avantajlar sağlamak amacıyla çalışanlara ve emeklilere çeşitli promosyonlar sunuyor.

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4A, 4B, 4C fark etmeden yararlanacak! Salı, perşembe hesaplara yatacak! Miktarlar yenilendi: TCKN sonu 0-2-4-6-8 olanlar...

Bankaların emeklilere, dul ve yetimlere yönelik promosyon ödemelerindeki farklılıklar dikkat çekiyor. İşte, şu anda uygulanan güncel promosyon kampanyaları:

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4A, 4B, 4C fark etmeden yararlanacak! Salı, perşembe hesaplara yatacak! Miktarlar yenilendi: TCKN sonu 0-2-4-6-8 olanlar...

📌AKBANK: Maaşa göre 6.000, 7.000, 9.000, 10.000 lira. Ayrıca kredi kartına tanımlanacak 1 otomatik fatura ödeme talimatına 500, en çok toplamda 2.500 lira chip para.

📌DENİZBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira. Ayrıca özel kredi fırsatları…

📌FİBABANKA: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira.

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4A, 4B, 4C fark etmeden yararlanacak! Salı, perşembe hesaplara yatacak! Miktarlar yenilendi: TCKN sonu 0-2-4-6-8 olanlar...

📌GARANTİ BBVA: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira. Kredi kartıyla 500 lira harcamaya 1.000 lira bonus. Ayrıca mobilden müşteri olup emekli maaş taşıma talimatını buradan verenlerin 500 lira ve üzeri harcamasına 1.500 lira ek bonus.

📌HALKBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

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4A, 4B, 4C fark etmeden yararlanacak! Salı, perşembe hesaplara yatacak! Miktarlar yenilendi: TCKN sonu 0-2-4-6-8 olanlar...

📌ING: Maaşa göre 6.000, 7.000, 9.000, 10.000 lira. Ayrıca her otomatik fatura talimatına 1.000 lira, , toplamda da en fazla 5.000 lira ek nakit promosyon.

📌İŞ BANKASI: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira.

📌KUVEYT TÜRK: Maaşa göre 4.800, 5.600, 7.200, 8.000 lira.