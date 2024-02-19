4A, 4B, 4C fark etmeden yararlanacak! Salı, perşembe hesaplara yatacak! Miktarlar yenilendi: TCKN sonu 0-2-4-6-8 olanlar...

Emeklilik sürecine girenler ve emeklilik başvurusu yapacak olanlar için sevindirici bir haber var. Bayram ikramiyelerine yapılan yüzde 50'lik zam, yeni emekli adaylarını da kapsayacak şekilde genişletildi. Ancak, bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin dikkat etmeleri gereken belirli tarihler bulunuyor. Bununla birlikte, kamu çalışanları ve emekliler için promosyon fırsatlarının artması, emekliye ödenecek ek gelir fırsatlarını da çoğaltıyor.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 19.02.2024 09:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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