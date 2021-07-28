SGK resmen açıkladı! Emekli olmak isteyene 36 ay vade ile kredi fırsatı! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...

Milyonlarca vatandaşa emekli olabilmeleri için kredi fırsatı sunuluyor. SGK'dan yapılan açıklamaya göre prim borcu bulunan ve emeklilik yaşı gelmiş vatandaşlara 'emeklilik kredisi' kullandırılacak. Kamu bankaları Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından emekli olmak isteyenlere kredi fırsatı sunuldu. Emeklilik kredisinin taksitleri emekli olduktan sonra maaşlardan kesilecek. Kredi fırsatından kimlerin faydalanacağı da belli oldu. İşte, 36 ay vade ile kredi fırsatının detayları...