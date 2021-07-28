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SGK resmen açıkladı! Emekli olmak isteyene 36 ay vade ile kredi fırsatı! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...

Milyonlarca vatandaşa emekli olabilmeleri için kredi fırsatı sunuluyor. SGK'dan yapılan açıklamaya göre prim borcu bulunan ve emeklilik yaşı gelmiş vatandaşlara 'emeklilik kredisi' kullandırılacak. Kamu bankaları Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından emekli olmak isteyenlere kredi fırsatı sunuldu. Emeklilik kredisinin taksitleri emekli olduktan sonra maaşlardan kesilecek. Kredi fırsatından kimlerin faydalanacağı da belli oldu. İşte, 36 ay vade ile kredi fırsatının detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.07.2021 19:44 Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 20:31
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SGK resmen açıkladı! Emekli olmak isteyene 36 ay vade ile kredi fırsatı! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...

SGK resmen açıkladı. Emekli olmak isteyene 36 ay vade ile kredi fırsatı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından açıklamalar peş peşe geldi. SGK'dan yapılan açıklamaya göre prim borcu bulunan ve emeklilik yaşı gelmiş vatandaşlara 'emeklilik kredisi' kullandırılacak. Emeklilik kredisinden faydalanacak kişilerde belli oldu. Emeklilik kredisi taksitleri emekli olunduktan sonra emekli maaşından kesilecek. İşte, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SGK resmen açıkladı! Emekli olmak isteyene 36 ay vade ile kredi fırsatı! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanvekili İsmail Yılmaz, yapılandırılan borcunu ödemesi halinde aylık bağlanabilecek sigortalılara, ödeme güçlüğü çekmeden banka kredisi ile emeklilik imkanı sunulacağını bildirdi.

KREDİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

SGK ile Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank arasında, 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında, emekli olabilecek sigortalılara yönelik "kredi iş birliği protokolü" imzalandı. SGK Başkanlığındaki imza törenine, Başkanvekili İsmail Yılmaz ile Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Sağlık, Vakıfbank Bölge Müdürü Niyazi Ender İmamoğlu ve Halk Bankası Daire Başkanı Filiz Avukat katıldı.

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SGK resmen açıkladı! Emekli olmak isteyene 36 ay vade ile kredi fırsatı! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...

SGK Başkanvekili Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, 2006'da yapılan sosyal güvenlik reformu ile sosyal güvenlik alanında çok önemli ilerlemeler sağlandığını, Genel Sağlık Sigortası Sistemi sayesinde sağlık güvencesindeki vatandaşların oranının yüzde 70'lerden yüzde 99,5'e çıkarıldığını anımsattı.

Aktif sigortalı sayısının 14,1 milyondan yüzde 72'lik artışla 24,3 milyona, emekli sayısının yüzde 75 artarak 7,2 milyon kişiden 12,6 milyon kişiye ulaştığını, emeklilere yapılan ödemelerin gayri safi yurt içi hasılaya oranının yüzde 5,6'dan yüzde 6,8'e yükseldiğini aktaran Yılmaz, kişi başına düşen yıllık hekime müracaat sayısının da 3,1'den 10,3'e yükseldiğini kaydetti.

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SGK resmen açıkladı! Emekli olmak isteyene 36 ay vade ile kredi fırsatı! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...

Kurumun finansal yapısı güçlendirilerek, gelirlerin giderleri karşılama oranının yüzde 75'ten yüzde 88'e çıktığını, 2006'da yaklaşık 1 milyon olan iş yeri sayısının yüzde 96'lık artışla 2 milyonu aştığını, ortalama 120 güne varan aylık bağlama süresinin 13 güne düşürüldüğünü belirten Yılmaz, 2000'li yıllarda 3 bin 986 olan bedeli ödenen ilaç sayısının bugün itibarıyla 8 bin 627'ye ulaştığını söyledi.

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SGK resmen açıkladı! Emekli olmak isteyene 36 ay vade ile kredi fırsatı! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...

KREDİ TAKSİTLERİ, BAĞLANACAK EMEKLİ AYLIKLARINDAN KESİLECEK

SGK Başkanvekili Yılmaz, "Sigortalılarımız, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe, yani 1 Kasım'a kadar aylık 1,55 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecekler. Kredi taksitleri ise bağlanacak emekli aylıklarından kesilerek ödenecektir." dedi.