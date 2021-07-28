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Haberler Galeri Ağustos ayında emekliye zam müjdesi! SSK Bağ-Kur emekli maaşına yeni zam fırsatı! 355 ve 1200 TL'ye kadar...

Ağustos ayında emekliye zam müjdesi! SSK Bağ-Kur emekli maaşına yeni zam fırsatı! 355 ve 1200 TL'ye kadar...

Milyonlarca emekli zamlı maaşlarını cebine koydu. Zamlı maaşların yanında yılın ikinci ikramiyeleride hesaplara yattı. Çifte bayram yaşayan emeklilere Ağustos ayında yeni müjdeler gelebilir. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin maaşlarına bir zam daha müjdelendi. Milyonlarca emeklinin maaşını etkileyecek zam hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, maaş zammıyla ilgili son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.07.2021 20:18 Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 20:18
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Ağustos ayında emekliye zam müjdesi! SSK Bağ-Kur emekli maaşına yeni zam fırsatı! 355 ve 1200 TL'ye kadar...

Ağustos ayında emekliye zam müjdesi... SSK Bağ-Kur emekli maaşına yeni zam fırsatı. 355 ve 1200 TL'ye kadar zam fırsatı gelebilir. Kurban Bayramı ikramiyeleri ile, 6 aylık enflasyon rakamlarına göre zamlı maaşlarını da emeklilerin hesaplarına yattı. Yaklaşık 13 milyon emeklinin maaşında yeni bir değişiklik bekleniyor. Eğer talep hayata geçerse emekli maaşlarında 1200 TL'ye kadar artış yaşanabilir. İşte, son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ağustos ayında emekliye zam müjdesi! SSK Bağ-Kur emekli maaşına yeni zam fırsatı! 355 ve 1200 TL'ye kadar...

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE YÜZDE 5,45 ENFLASYON FARKI

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti.

Memurlar ve memur emeklileri temmuz ayında maaşlarına yüzde 3'lük sözleşme zammına ek olarak yüzde 5,45 enflasyon farkı alacak.

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Ağustos ayında emekliye zam müjdesi! SSK Bağ-Kur emekli maaşına yeni zam fırsatı! 355 ve 1200 TL'ye kadar...

SSK EMEKLİSİNE YÜZDE 8,45 ZAM

Yaklaşık 8,5 milyon işçi emeklisi ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ilk 6 aylık enflasyon rakamıyla belirlenecek. İşçi emeklilerinin aylıkları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak.

Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 8,45 olacak.

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Ağustos ayında emekliye zam müjdesi! SSK Bağ-Kur emekli maaşına yeni zam fırsatı! 355 ve 1200 TL'ye kadar...

EMEKLİ MAAŞI EK ÖDEMELERDE DE ARTIŞ

Emekli ve de dul-yetim aylığı alan hak sahiplerinin aldığı aylıkların yanı sıra %4-5 oranında ek ödeme yapılıyor.

%8,45 zam, ek ödemelere de yansıtıldı. %5 ek ödeme sınırı da 1.554 TL'den 1.686 TL'ye yükseltildi. Yani 1.686 TL'ye kadar emekli aylığı alanlar %5 ek ödeme alabilirken, 1.686 TL'nin üstünde aylık alanlara %4 oranında ek ödeme yapılıyor.

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Ağustos ayında emekliye zam müjdesi! SSK Bağ-Kur emekli maaşına yeni zam fırsatı! 355 ve 1200 TL'ye kadar...

EMEKLİLERE BAYRAM SONRASI GÜZEL HABER

Türkiye Emekliler Derneği en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesinde olmasını istedi. TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: