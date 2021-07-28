Ağustos ayında emekliye zam müjdesi... SSK Bağ-Kur emekli maaşına yeni zam fırsatı. 355 ve 1200 TL'ye kadar zam fırsatı gelebilir. Kurban Bayramı ikramiyeleri ile, 6 aylık enflasyon rakamlarına göre zamlı maaşlarını da emeklilerin hesaplarına yattı. Yaklaşık 13 milyon emeklinin maaşında yeni bir değişiklik bekleniyor. Eğer talep hayata geçerse emekli maaşlarında 1200 TL'ye kadar artış yaşanabilir. İşte, son gelişmeler...