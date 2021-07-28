28 Temmuz 2021, Çarşamba
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Ağustos ayında emekliye zam müjdesi! SSK Bağ-Kur emekli maaşına yeni zam fırsatı! 355 ve 1200 TL'ye kadar...
Milyonlarca emekli zamlı maaşlarını cebine koydu. Zamlı maaşların yanında yılın ikinci ikramiyeleride hesaplara yattı. Çifte bayram yaşayan emeklilere Ağustos ayında yeni müjdeler gelebilir. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin maaşlarına bir zam daha müjdelendi. Milyonlarca emeklinin maaşını etkileyecek zam hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, maaş zammıyla ilgili son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 28.07.2021 20:18 Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 20:18
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