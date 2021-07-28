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Araba alacaklar dört gözle bekliyor! Sıfır arabalarda ÖTV indirimi gelecek mi? 2021 yılında ÖTV indirimi gelir mi?
Sıfır arabalarda ÖTV indirimi gelecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında beklenmedik şekilde artış yaşandı. Hal böyle olunca araba sahibi olmak isteyenler 2021 yılı içerisinde ÖTV indirimi gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Özel Tüketim Vergisi ( ÖTV) belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. Konuyla ilgili gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, sıfır arabalarda ÖTV indirimi gelecek mi? 2021 yılında ÖTV indirimi gelir mi?