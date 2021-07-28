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Araba alacaklar dört gözle bekliyor! Sıfır arabalarda ÖTV indirimi gelecek mi? 2021 yılında ÖTV indirimi gelir mi?

Sıfır arabalarda ÖTV indirimi gelecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında beklenmedik şekilde artış yaşandı. Hal böyle olunca araba sahibi olmak isteyenler 2021 yılı içerisinde ÖTV indirimi gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Özel Tüketim Vergisi ( ÖTV) belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. Konuyla ilgili gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, sıfır arabalarda ÖTV indirimi gelecek mi? 2021 yılında ÖTV indirimi gelir mi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.07.2021 17:27 Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 17:27
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Araba alacaklar dört gözle bekliyor! Sıfır arabalarda ÖTV indirimi gelecek mi? 2021 yılında ÖTV indirimi gelir mi?

Sıfır arabalarda ÖTV indirimi gelecek mi? 2021 yılında ÖTV indirimi gelir mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sıfır araba almak isteyenler ÖTV indirimi için beklentilerini dile getiriyor. Matrah değişimi ve ÖTV indiriminin yıl içinde olup olmayacağı merak ediliyor. Normalleşme takvimi sonrasında araç alım ve satımlarında artış yaşanması bekleniyordu. Ancak fiyatların yüksek seyretmesi sonrasında ÖTV beklentisi oluştu. İşte, sıfır arabalarda ÖTV indirimi gelecek mi? 2021 yılında ÖTV indirimi gelir mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Araba alacaklar dört gözle bekliyor! Sıfır arabalarda ÖTV indirimi gelecek mi? 2021 yılında ÖTV indirimi gelir mi?

ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

İkinci el ve sıfır araçlara talep artarken, yüzde 50'lik ÖTV diliminde çok az sayıda otomobilin kaldığı açıklandı. Araç fiyatlarındaki yükseliş sonrası ÖTV indirimi yeniden gündeme geldi. Ancak bayram öncesi ya da sonrasında ÖTV indirimi uygulanıp uygulanmayacağı henüz bilinmiyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Araba alacaklar dört gözle bekliyor! Sıfır arabalarda ÖTV indirimi gelecek mi? 2021 yılında ÖTV indirimi gelir mi?

Yerli üretim araçları teşvik etmek için düzenlenen matrah dilimlerinde yerli üretimlerin dahi bir kısmı yüksek dilimlerde kaldı. Bu konuya dur demek için ise sektör temsilcileri adımlarını hızlandırdı. Matrahta düzenleme talebi ile bakanlığın kapısını çaldı.

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Araba alacaklar dört gözle bekliyor! Sıfır arabalarda ÖTV indirimi gelecek mi? 2021 yılında ÖTV indirimi gelir mi?

ÖTV MATRAHI DEĞİŞECEK Mİ?

Hürriyet'in haberine göre, Hyundai'nin İzmit'teki fabrikasında ürettiği yeni modeli Bayon'un Çanakkale'de gerçekleştirilen test sürüşü organizasyonunda sorularımızı yanıtlayan Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel modelin alt donanım paketlerini şu an için yüzde 50'lik dilimde tutabildiklerini vurgulayarak, "Ancak hem maliyetler hem de döviz kurunun değişkenliği ile fiyatlar artmaya devam ediyor. Matrah düzenlemesi şart. Biz de bu konuda görüşmelerimize devam ediyoruz. Özellikle ODD ve OSD üzerinden konunun sıkı takipçisiyiz. Çok kısa bir süre içerisinde matrah dilimlerinde yeni bir düzenleme olmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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Araba alacaklar dört gözle bekliyor! Sıfır arabalarda ÖTV indirimi gelecek mi? 2021 yılında ÖTV indirimi gelir mi?

Öte yandan bakanlığa yakın kaynaklardan, sektör temsilcilerinin bu yönde talebinin olduğu ancak ÖTV matrahının değişimine ilişkin resmi bir gelişmeyi henüz teyit edemeyecekleri bilgisi alındı.