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SGK prim ödemesinden tapu harcına onlarca fırsatta son günler! İşte 31 Aralık'ta sona erecek uygulamalar

Yılın son günlerine girildi. 1 Ocak itibarıyla yeni bir yıla 'merhaba' diyeceğiz. 2019 yılı birçok kampanyanın, ödemenin ve fırsatın da son günü olacak. İmar Barışı ödemelerinde, SGK prim ödemesine, tapu harcından, KDV indirimine kadar birçok fırsat 31 Aralık mesai bitimiyle sona erecek. Prim ödemeleri asgari ücret zammı ile artacak, tapu harcı ve KDV indirimi süresi dolacak. Tapu harcı ve KDV indirimi ile 500 bin TL'lik evde 52 bin TL civarında bir para vatandaşın cebinde kalıyor. İmar barışı ödemesinin yapılmaması durumunda da bir kerelik sağlanan hak kaybedilecek. Ayrıca vatandaşlar yılın son günlerinde çeyiz parası, doğum ücreti, rapor ödemesi, emzirme ücreti, cenaze parası gibi birçok ödemeyi de alabilir. Birçok ödenek 1 Ocak'tan itibaren silinecek ve haklar Hazine'ye devredilecek. İşte 1 Ocak'ta sona erecek olan o uygulamalar...

Giriş Tarihi: 25.12.2019 14:08 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 14:27
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SGK prim ödemesinden tapu harcına onlarca fırsatta son günler! İşte 31 Aralık'ta sona erecek uygulamalar

Yılın son günleri hareketli geçiyor. Bankalarda, SGK'da, PTT'de, vergi dairelerinde, tapu birimlerinde ve birçok konuda ödemeler yapılıyor. 31 Aralık itibarıyla birçok fırsat sona erecek. Bunların başında imar barışı, tapu harcı ve KDV indirimi geliyor. Ayrıca SGK prim ödemeleri de 1 Ocak'tan itibaren zamlanacak. Birçok alacak da 31 Aralık gününe kadar başvurulup alınmaz ise silinecek. Bunlar arasında çeyiz parası, doğum izni parası, emzirme ödeneği gibi önemli ücretler de var. İşte 31 Aralık'ta sona erecek o uygulamalar...

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SGK prim ödemesinden tapu harcına onlarca fırsatta son günler! İşte 31 Aralık'ta sona erecek uygulamalar

TAPU VE KDV İNDİRİMİ İLE KONUTTA DEV FIRSAT

Gayrimenkul sektörü temsilcilerine göre tüketici için fırsat dönemini yaşıyoruz. Hem kamunun KDV ve tapu harcı indirimleri, hem bankaların düşük faiz imkanı hem de firmaların devreye aldığı kampanyalar önemli avantajlar sağlıyor. 31 Aralık tarihine kadar KDV'nin yüzde 18 yerine yüzde 8, tapu harçlarının da yüzde 4 yerine yüzde 3 olarak uygulanacağını hatırlatan sektör temsilcileri, "İhtiyacı olan da yatırım yapacak vatandaş da bu fırsatı kaçırmasın" diyor.

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SGK prim ödemesinden tapu harcına onlarca fırsatta son günler! İşte 31 Aralık'ta sona erecek uygulamalar

"Konut piyasasında hiçbir zaman bu kadar fırsat aynı anda sunulmadı" diyen İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, konut alacak vatandaşa 'beklemeyin' uyarısında bulundu. Durbakayım vatandaşların lehine olan tabloyu şöyle anlattı: "Konutta maliyet artışı yüzde 50'yi aştı. Buna rağmen firmalar fiyat artışı yapamadı. Ama bu durum eldeki konut için geçerli, yenisinde bu fiyatı bulmak imkansız. Bugün yeni başlanan projede fiyatlar en az yüzde 50 fazla olacak. KDV ve tapu harcı indirimleri de yıl sonunda bitecek. Bu da alıcı için önemli bir avantaj. Kamu bankalarının başlattığı ve özel bankaların da katıldığı düşük faizli kredi imkanı da bir başka fırsat. Bu da alıcının harekete geçmesini sağlıyor."

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SGK prim ödemesinden tapu harcına onlarca fırsatta son günler! İşte 31 Aralık'ta sona erecek uygulamalar

BORÇLANMA MALİYETİ BU YIL 27.28 TL

Askerlik ve doğum borçlanması yaparak, emekliliğini erkene çekmek isteyenler sene sonuna kadar ucuz borçlanabilir. Bu yıl için günlük 27.28 lira ödeyerek hizmet borçlanması yapılabilir. 2020'de asgari ücret artacağından askerlik ve doğum borçlanmasının da maliyeti yükselecek.

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SGK prim ödemesinden tapu harcına onlarca fırsatta son günler! İşte 31 Aralık'ta sona erecek uygulamalar

Hem doğum hem de askerlik borçlanması, asgari ücrete göre belirleniyor ve her yıl asgari ücretteki değişikliğe göre borçlanma miktarı da artıyor. Borçlanma karşılığında ödenecek en düşük tutar asgari ücretin yüzde 32'si, en yüksek tutar da asgari ücretin yüzde 32'sinin 7.5 katı.