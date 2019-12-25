SGK prim ödemesinden tapu harcına onlarca fırsatta son günler! İşte 31 Aralık'ta sona erecek uygulamalar

Yılın son günlerine girildi. 1 Ocak itibarıyla yeni bir yıla 'merhaba' diyeceğiz. 2019 yılı birçok kampanyanın, ödemenin ve fırsatın da son günü olacak. İmar Barışı ödemelerinde, SGK prim ödemesine, tapu harcından, KDV indirimine kadar birçok fırsat 31 Aralık mesai bitimiyle sona erecek. Prim ödemeleri asgari ücret zammı ile artacak, tapu harcı ve KDV indirimi süresi dolacak. Tapu harcı ve KDV indirimi ile 500 bin TL'lik evde 52 bin TL civarında bir para vatandaşın cebinde kalıyor. İmar barışı ödemesinin yapılmaması durumunda da bir kerelik sağlanan hak kaybedilecek. Ayrıca vatandaşlar yılın son günlerinde çeyiz parası, doğum ücreti, rapor ödemesi, emzirme ücreti, cenaze parası gibi birçok ödemeyi de alabilir. Birçok ödenek 1 Ocak'tan itibaren silinecek ve haklar Hazine'ye devredilecek. İşte 1 Ocak'ta sona erecek olan o uygulamalar...

Giriş Tarihi: 25.12.2019 14:08 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 14:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





